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影／送舊愛上紅毯 男爆料曾和新娘交往反被誇「最佳伴郎」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子在婚禮上說自己曾和新娘交往，讓全場一陣嘩然。圖擷自TikTok
男子在婚禮上說自己曾和新娘交往，讓全場一陣嘩然。圖擷自TikTok

國外新人在舉辦婚禮時，都會邀請最好的朋友或兄弟當伴郎，並請對方在婚禮上致詞祝福新人。日前一對新人在結婚時，就邀請好朋友當伴郎致詞，沒想到伴郎竟然自己爆料當年曾和新娘「約會」交往，讓現場氣氛瞬間超微妙。不過幸好他幽默的說法不但沒有惹怒新郎，還為全場帶來不少笑聲。

據《鏡報》（Mirror）報導，婚禮攝影師喬許（Josh）常在TikTok上分享他捕捉的婚禮片段。日前他分享一段影片，影片中一名伴郎在婚禮上致詞，惹得全場哄堂大笑。這名伴郎提到：「當時我感受到他們之間的火花，他們的笑容、看著彼此的眼神……你們一定都覺得聽起來很浪漫吧？但問題就是那時我在跟瑞秋（Rachael）交往。」男子一說完，全場瞬間爆發笑聲，新郎轉過頭意味深遠地看著新娘，新娘則一邊歡呼一邊舉杯向男子致意。

@joshandpres

The loudest laughs of the night happened during this speech! Lol #weddingtiktok #bestmanspeech #bestman #weddingmoments

♬ original sound - Josh and Pres

這部影片上傳後立刻吸引160萬人按讚，觀看次數甚至突破9百萬。不少人開玩笑說這才叫「最佳伴郎」。一名網友搞笑地說：「千萬別讓男友成為妳找到老公的絆腳石」，另一名網友則說：「他是不是在心碎的那天就寫好這份講稿了？」。

不過也有不少網友稱讚男子，認為他面對「舊愛跟人走」的態度既幽默又正面。一名網友就說知道自己和另一半不適合，還要接受她愛上別人，真的非常正面又無私。

婚禮 結婚

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