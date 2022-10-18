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英男約不到牙醫診所 10年來都靠自己徒手拔牙

聯合新聞網／ 綜合報導
大衛因為無法約到牙醫，15年來都自己拔牙，過程讓人膽戰心驚，但大衛卻相當稀鬆平常的形容這一切，語氣中卻透露出無法看牙的無奈。(ingimage)
大衛因為無法約到牙醫，15年來都自己拔牙，過程讓人膽戰心驚，但大衛卻相當稀鬆平常的形容這一切，語氣中卻透露出無法看牙的無奈。(ingimage)

英國男子大衛因為無法約到牙醫，15年來都自己拔牙，過程讓人膽戰心驚，但大衛卻相當稀鬆平常的形容這一切，語氣中卻透露出無法看牙的無奈。

根據《鏡報》報導，50歲的大衛表示自己若發現牙齒開始疼痛，他會慢慢等牙齒鬆動後，用酒跟止痛藥​​布洛芬（Ibuprofen）先灌滿嘴巴，再把牙齒拔掉，以降低疼痛感。

會開始自己拔牙是因為15年前他求助無門，大衛表示自己約不到國民保健署（National Health Service）的牙醫（編按：NHS 是英國的公營醫療服務機構），也試過轉診但都沒有診所可以收治。

這一等等到牙齒都鬆了，他便自己拿鉗子把牙齒拔下來，但往後幾年他則是徒手就能把牙齒拔下。大衛說，他通常會先喝幾杯啤酒，接著吞止痛藥，牙齒拔下來後，第二天早上會有一點血。但這種感覺讓人感覺相當不好，理應有人提供他專業的診療服務。

國民保健署堅稱他們已經進行改革，希望能讓更多診所可以收治更多患者，也建議民眾不要自我治療，有需求仍可以撥打客服專線或直接到牙醫診所求援。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

牙齒

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