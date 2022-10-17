找嘸停車位…本田剷上賓士車頭「疊疊樂」 照片瘋傳嚇壞網友
停車場無位就自己「疊」個位？日前有2張照片在網絡上瘋傳，只見某停車場內，1輛灰黑色的本田打橫「停泊」在1輛白色賓士房車的車頭蓋上，而賓士房車車身有損毀。這樣驚奇的停車方式震驚了網友，不少人都表示難以理解，「全平路都可以咁剷上去」、「唔係好明點做到」，有網友就嘲笑「好似打機咁」、「似足一級方程式賽車」、「香港又有車神」。然而經記者查證，事件並非於香港發生，而是在澳洲赫斯特維爾（Hurstville）的西田購物中心（Westfield）停車場。
綜合外媒報導，事發於本月13日上午約9點45分，澳洲1名73歲的女子駕駛1輛灰黑色的本田思域進入西田購物中心停車場，其間因混淆了剎車和油門踏板，直接衝過閘門，並撞倒防撞欄杆。然後剷上了1輪停泊在該處的白色賓士房車。醫護人員到場將1名年約50歲的身份未明男子送院，據了解，男子僅受輕傷。
從圖片可見，防撞護欄被撞至「連根拔起」，而本田「騎在」賓士房車之上，賓士車頭有輕微凹陷痕跡。
由於有目擊者將照片上傳至社群平台，照片迅速在網上流傳，亦因此引起了各地網友熱議，不少人都對事故感到不解，「老實說，我不明白這背後的物理原理」、「這怎麼可能？」。
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文章授權轉載自《香港01》
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