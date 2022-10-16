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對高潮過敏 27歲男和女友愛愛就打噴嚏、長蕁麻疹

聯合新聞網／ 綜合報導
27歲男子只要高潮過後就會開始出現感冒症狀。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
27歲男子只要高潮過後就會開始出現感冒症狀。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

國外一名男子患有罕見疾病，會在射精時過敏，出現感冒症狀，令他既痛苦又害怕，根本不敢和女友發生關係。

ODDITYCENTRAL報導，這名27歲男子罹患的是性高潮後病情症候群（postorgasmic illness syndrome，POIS）。患有這種疾病的人會在性高潮後出現精神或身體不適症狀。常見的精神症狀包含認知功能障礙、情緒低落、焦慮、煩躁感等等，身體常見症狀則包含極度疲倦、頭痛、過敏或感冒症狀。

這名27歲男子每次高潮以後，就會出現感冒症狀，像是咳嗽、打噴嚏、發燒、肌肉痠痛等，有時候他長蕁麻疹，偶爾還會出現注意力及記憶力缺失的情況，這樣的情形讓他無法享受和另一半的關係。

據報這種疾病十分罕見，目前已知的醫學文獻記載為60例，首次出現的時間是2002年。專家認為，POIS跟男性性功能障礙有關，不過由於這種病症十分罕見，因此常被誤診。

奧克蘭大學威廉博蒙特醫學院的尚荷爾澤（Andrew Shanholtzer）是該病例研究的共同作者。他指出，目前專家仍未找出造成POIS的確切原因，但專家認為應該是睪丸受傷或感染，精子滲漏至血液而引發免疫反應造成的。

他表示，人體中的塞爾托利氏細胞（sertoli cell）是一種營養細胞，會將精子和免疫細胞區隔開來。不過當塞爾托利氏細胞受損，精子便會暴露於免疫系統之下，受到免疫系統攻擊。

研究報告指出，這名不具名的27歲男子從18歲開始就飽受POIS之苦。之前他曾四處求醫，甚至服用抗生素，但還是沒辦法成功解決這個問題。尚荷爾澤試用多種抗組織胺後，發現使用非索非那定（fexofenadine）能減輕男子症狀達90%，終於讓男子的生活重見曙光。

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