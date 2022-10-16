快訊

回顧五年對台工作 習近平：開展反分裂反干涉重大鬥爭

中共二十大開幕 習近平：全面推進中華民族偉大復興

快走比慢跑消耗更多熱量嗎？ 教授曝正確答案及其原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

丈夫和女同事出軌 對方老公登門竟和她譜出戀曲

聯合新聞網／ 綜合報導
女子透過小三丈夫發現自己老公外遇，想不到最後卻愛上對方。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
女子透過小三丈夫發現自己老公外遇，想不到最後卻愛上對方。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

國外一名女子在社群上分享，自己去年發現丈夫和同事有染，本來和同事的老公聯絡想商討對策，想不到兩人同病相憐竟日久生情，愛上了對方，讓女子感到十分困擾。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，自己今年36歲，丈夫則是38歲，兩人育有一名6歲的女兒。去年原po發現丈夫和30歲的同事有染。原po說，當時是同事的老公J先生發現後主動聯絡她，才讓她得知丈夫偷吃。

原po表示，當時J先生傳給她兩人偷情的訊息，還有兩人相約開房間的日期等資訊，讓她感到非常傻眼錯愕，因為這名同事一直以來都對原po很友善，也對原po女兒很好。

原po和J先生見面討論該如何面對，當時她向J先生訴苦，表示自己受到疫情影響失去工作，也一直沒有找到工作機會，加上還有一個女兒，因此不敢離婚。J先生當時表示自己和太太也有三個小孩，所以短時間內也不打算離婚。不過從那之後他們就常常講電話，一起面對遭背叛的痛苦，後來甚至還會一起出門散步、喝咖啡。

原po在文中提到，她現在滿腦子都是J先生，兩人見面時幾乎不太會提到原本偷吃的元配，反而想的都是對方。而前幾天J先生也向原po告白，表示他現在愛的是原po。

這讓原po非常煩惱，因此上網發文想問網友意見。沒想到網路風向一面倒，所有人都支持原po追求真愛，有網友就說：「真想看看妳跟老公攤牌後他臉上的表情」，也有網友鼓勵原po勇敢追愛，並表示在這麼糟的景況下還能遇到對的人很不容易，祝福兩人能夠順利。

離婚

延伸閱讀

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

不想聽到提分手 OnlyFans女模狂刺男友心臟讓他「離不開」

自認超帥卻交不到女友 母胎單身男揚言「屠殺3千女」下場超慘

丈夫偷吃被當場抓包 還嗆：誰叫你不穿性感內衣

相關新聞

丈夫和女同事出軌 對方老公登門竟和她譜出戀曲

國外一名女子在社群上分享，自己去年發現丈夫和同事有染，本來和同事的老公聯絡想商討對策，想不到兩人同病相憐竟日久生情，愛上了對方，讓女子感到十分困擾。

對高潮過敏 27歲男和女友愛愛就打噴嚏、長蕁麻疹

國外一名男子患有罕見疾病，會在射精時過敏，出現感冒症狀，令他既痛苦又害怕，根本不敢和女友發生關係。

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

一名男子因為心臟病發死亡90分鐘，不過隨後卻奇蹟似的死而復活，近期他受訪揭露自己的瀕死經驗，分享死後世界的樣貌。

誤把電梯門當停車位 德國三寶連車帶人摔下十公尺深坑

德國近來發生一起意外事件。一位女性在停車的時候，不慎將車輛駛進車用電梯的空間中，結果車子瞬間摔到電梯下方。不幸中的大幸，是雖然整輛車從十公尺高的地方摔落，不過該位女性並沒有受到太過嚴重的傷勢。

吃「百憂解」抗憂鬱不成 男子全身皮膚「白變黑」還發炎紅腫

藥物雖然可以治病，不過絕大多數的藥物都隱含著副作用，可能會對身體造成其他影響。近來就有一位美國男子，在服用憂鬱症相關的藥物之後，竟然出現皮膚漸漸「黑化」的怪現象，在網上引起一陣討論。

8歲男童露營遭美洲獅撲咬 險被活生生扯斷頭 縫200針撿回一命

生與死的距離竟只差幾毫米？加拿大1名8歲男童跟隨父母的好友到山林露營，其間被美洲獅攻擊，整個頭部都被咬在嘴裏，險些被美洲獅咬斷頭。所幸同行的親友用石頭擲向美洲獅頭部，逼使牠鬆口，男童才沒有命喪當場。而令醫生高呼「奇蹟」的是，獅子的利牙距離男童的大動脈只差幾毫米，就是這幾毫米令男童有了生還的機會。男童最後縫了200針，成功倖存，目前恢復狀態良好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。