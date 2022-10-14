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吃「百憂解」抗憂鬱不成 男子全身皮膚「白變黑」還發炎紅腫
藥物雖然可以治病，不過絕大多數的藥物都隱含著副作用，可能會對身體造成其他影響。近來就有一位美國男子，在服用憂鬱症相關的藥物之後，竟然出現皮膚漸漸「黑化」的怪現象，在網上引起一陣討論。
根據日本媒體「Techinsight」報導，住在美國路易斯安那州的艾蜜莉（Emily Monk）日前在抖音分享影片，表示自己的34歲丈夫泰勒（Tyler）從事除蟲相關的工作。2021年一月，泰勒因為憂鬱症的問題就醫，經過診斷後，泰勒開始服用名為百憂解（Prozac）的氟西汀（Fluoxetine）藥物。
然而，泰勒不只病況沒有隨著服藥而改善，一週後還開始出現皮膚逐漸變黑的狀況。幾個月之後，泰勒已經完全變成了一位「黑人」。而且除了顏色之外，泰勒的皮膚更出現像是曬傷一類的發炎症狀，眼睛也有紅腫發炎的情形。儘管多方就醫求助，但所有醫生都診斷不出這是什麼怪病。
束手無策的情況下，艾蜜莉只好在抖音分享影片，希望能找到有類似經驗或專業的網友。就有疑似醫學背景的網友稱，氟西汀裡頭含有讓黑色素（melanin）增加的成分，或許就是因此才會讓皮膚轉黑。這起事件也讓泰勒夫妻認識到藥物副作用的危險性，呼籲網友服藥前務必注意藥物成分，才不會重蹈覆轍。
@emymonk4
Medication turned him grey!! #depressionanxiety #medication #medicalmystery #fyp #DoritosDareToBeBurned #mentalhealthmatters #doctorsoftiktok♬ original sound - Emily Monk
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