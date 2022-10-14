誤把電梯門當停車位 德國三寶連車帶人摔下十公尺深坑

德國近來發生一起意外事件。一位女性在停車的時候，不慎將車輛駛進車用電梯的空間中，結果車子瞬間摔到電梯下方。不幸中的大幸，是雖然整輛車從十公尺高的地方摔落，不過該位女性並沒有受到太過嚴重的傷勢。

根據日本媒體「Techinsight」報導，這起事件發生在德國西南部的巴登-符騰堡邦地區（Baden-Württemberg）。當時一位38歲的女性正在地下停車場停車，卻將車用電梯誤認為是停車位，毫不猶豫地將車子開過去。結果因為電梯平台當時不在該樓層的關係，整台車就這麼從十公尺高的地方摔落至電梯底部。

從現場照片可以看出，車子摔下底部後呈翻車狀，讓人難以想像瞬間的衝擊力量有多麼驚人。然而，這位女性駕駛卻奇蹟似地沒有嚴重傷勢，在還能自由活動之下，靠著自己爬出車子打電話向消防隊員求助，送醫急救後也沒有大礙。

女駕駛回想當初事件發生的經過，表示當時電梯門雖然關著，但因為她加足油門開進去的關係，因此也就這麼撞破了電梯門。另外也有消息指出，該輛車搭載了自動駕駛的功能，所以有可能是AI誤判而起的意外。

即使如此，許多國外網友仍不領情，紛紛痛批「這問題已經不同層次了」、「是要怎麼樣才能搞錯」、「應該吊銷這個人的執照」、「這台車應該不是自動駕駛的吧」、「雖然說是『智慧型駕駛』，但駕駛的人卻一點都不聰明呢」。