影／坐上「尖叫班機」小孩狂叫29小時 他快崩潰：開水煮沸了

許多從事情色行業的人，為了顧及家人的面子與尊嚴，以及旁人的眼光，多半都不會透露自己的工作內容。美國AV女優金咪格蘭潔（Kimmy Granger）吐露心聲說「當我成為色情演員時，我父親感到羞愧，現在他是我的經紀人」。如今她不僅在AV界闖出名堂與許多頂尖的製作公司合作，Instagram更有超過百萬粉絲追蹤。

2022-10-13 13:29