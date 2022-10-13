曾訓斥「沒有父親希望孩子拍A片」 百萬AV女優爸樂當經紀人狂吸金
許多從事情色行業的人，為了顧及家人的面子與尊嚴，以及旁人的眼光，多半都不會透露自己的工作內容。美國AV女優金咪格蘭潔（Kimmy Granger）吐露心聲說「當我成為色情演員時，我父親感到羞愧，現在他是我的經紀人」。如今她不僅在AV界闖出名堂與許多頂尖的製作公司合作，Instagram更有超過百萬粉絲追蹤。
根據《每日星報》（The Daily Star）報導，現年27歲的金咪格蘭潔過去曾是一名脫衣舞孃，之後才轉戰成人產業。由於她擁有精緻的五官與火辣的身材，一出道就備受矚目，加上經常透過社群媒體分享大尺度辣照和影片，使她的官方IG吸引超過105萬人追蹤。
金咪格蘭潔透露，剛出道時其實是偷偷瞞著家人拍片，後來被父親發現，還一度不諒解地對她說「我當一個爸爸究竟做錯了什麼？沒有爸爸會希望自己的孩子從事這種行業」，搞得父女兩人的關係一度僵化。
金咪格蘭潔受訪時指出，因為母親有酗酒問題，因此她的童年過得並不快樂，從小就在單親家庭長大。她坦承，「我不希望父親認為我這樣做是為了傷害他」，也多次向家人表明自己真的很喜歡這份工作。經過幾個月的努力和堅持，如今父親終於放下成見，並擔任她的經紀人，這也讓過去有些疏離的父女關係變得更加緊密團結。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
udn寵物部落萬聖節活動熱映中！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言