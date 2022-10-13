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影／老是忘記拔！女連戴23片隱形眼鏡 醫師取出全變綠色

聯合新聞網／ 綜合報導
女子連續23天忘記拔隱形眼鏡，醫師幫忙取出時鏡片都因久放變色。圖擷自Instagram
女子連續23天忘記拔隱形眼鏡，醫師幫忙取出時鏡片都因久放變色。圖擷自Instagram

有時候一整天工作下來，有些人可能會因為太忙或太累忘記拔隱形眼鏡，不過國外這名女子一忘就是23天，而且她還每天持續戴上新的隱形眼鏡，最後因為眼睛不適，只好趕緊找眼科醫師幫忙取出來。

ODDITYCENTRAL報導，加州一位眼科醫師柯提法（Katerina Kurteeva）日前在個人Instagram帳號分享自己遇見的奇特病例。一名中年婦女因為眼睛不適就醫，柯提法一檢查才發現她眼中有好幾片隱形眼鏡，而且疑似因為太久沒取出都變成了綠色。

柯提法在文中寫到，這名女子睡前總是忘記拔隱形眼鏡，隔天又戴上新的，就這樣在眼球上堆疊了23片隱形眼鏡。因為這些隱形眼鏡在眼睛裡待了快一個月，因此都黏在一起了。柯提法不只拍了照片，也將取出隱形眼鏡的過程用影片拍下來。

影片中可以看見，這些隱形眼鏡堆在女子的眼瞼處，女子的眼白滿是血絲，柯提法先用棉棒將隱形眼鏡推出眼睛，再用精密的器械和珠寶鑷子將隱形眼鏡分開。她也在影片中提醒所有觀眾，千萬不要沒拔隱形眼鏡就去睡覺。

這段恐怖的影片讓不少網友嚇得驚呼連連，不少網友留言說光是看影片就覺得眼睛好痛，也有網友好奇，女子究竟怎麼能連續23天忘記拔隱形眼鏡？還有網友說女子沒有瞎真的是太幸運了。

隱形眼鏡 醫師

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