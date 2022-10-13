幫爸媽訂結婚30周年蛋糕 女子拿到成品差超多傻眼

國外一名女子為了幫父母慶祝結婚30周年特地上網訂製蛋糕，結果收到蛋糕以後看起來「超低預算」的樣子讓她差點沒昏倒。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子梅根（Megan Turned）為了慶祝爸媽結婚30周年，特地上網訂了兩塊海綿蛋糕。因為30周年代表的是「珍珠婚」，象徵姻經得起磨練，既珍貴又圓潤，因此她特地找示意圖給店家，要求做出有著漂亮的花樣鮮奶油和珍珠的蛋糕。

沒想到拿到蛋糕成品讓她超級傻眼，不只顏色完全不同，就連30的形狀看起來都坑坑巴巴的。不僅如此，蛋糕面上的奶油也擠得斷斷續續，更沒有看到任何珍珠，而是奇怪的戒指圖案。

梅根把蛋糕的照片上傳到TikTok並寫道：「我期待的v.s.我實際拿到的」。她在影片中又好氣又好笑的說，要求的蛋糕跟實際拿到的蛋糕樣子實在差太多了，讓人看了啼笑皆非。

有網友安慰她說，至少你因為這樣賺得不少流量。也有不少網友告訴她千萬別付錢，應該爭取退費。另外也有網友批評說蛋糕的樣式很簡單，店家怎麼會連30的樣子都做不出來。