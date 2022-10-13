影／全家出遊老爸端出零食 女子一看傻眼：用我泳裝胸墊裝！
女性的穿搭配件、化妝品五花八門，常讓男性看得一頭霧水，搞不懂各種東西的用途。國外一名爸爸就在準備零食給全家吃時，因為不知道胸墊的用途，而誤將胸墊當零食碗，裝餅乾給全家人吃。
據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子艾蜜莉（Emily）在TikTok上分享，他們全家出門旅行，她把泳裝內的胸墊拿出來曬乾，結果被爸爸誤認為是小巧的零食碗，於是拿來裝蝴蝶餅給全家人吃，讓她覺得既尷尬又好笑。
@emilyvogelplease
#embarrassing #embarrassingdad #dadtiktok #fyp #girldad #dad #dadjokes #vacation #funnyvacation #funny #funnyvideos #funnyvideo #funnyvideos😂♬ original sound - Emily Vogel
艾蜜莉是之後才拍影片分享，並放上爸爸用「零食碗」裝餅乾的照片。因此有些網友質疑艾蜜莉是不是造假。不過艾蜜莉說，上週全家人出門旅行，就真的發生這件事，甚至還說：「如果你認識我爸，你就會知道他為什麼會搞錯了」。
這部影片在網路上爆紅，引來許多網友留言。有網友說：「我老公也會幹這種事！」，也有男網友說：「阿看起來真的就像零食碗啊！」另一名男網友則說：「我看完真的還是不知道它們是幹嘛用的，是用來墊屁股的嗎？」不少網友說自己笑到肚子痛，可能連鄰居都聽見了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言