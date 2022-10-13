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影／全家出遊老爸端出零食 女子一看傻眼：用我泳裝胸墊裝！

聯合新聞網／ 綜合報導
艾蜜莉說自己的爸爸誤將胸墊當成零食碗，用來裝餅乾給大家吃。圖擷自TikTok
艾蜜莉說自己的爸爸誤將胸墊當成零食碗，用來裝餅乾給大家吃。圖擷自TikTok

女性的穿搭配件、化妝品五花八門，常讓男性看得一頭霧水，搞不懂各種東西的用途。國外一名爸爸就在準備零食給全家吃時，因為不知道胸墊的用途，而誤將胸墊當零食碗，裝餅乾給全家人吃。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女子艾蜜莉（Emily）在TikTok上分享，他們全家出門旅行，她把泳裝內的胸墊拿出來曬乾，結果被爸爸誤認為是小巧的零食碗，於是拿來裝蝴蝶餅給全家人吃，讓她覺得既尷尬又好笑。

艾蜜莉是之後才拍影片分享，並放上爸爸用「零食碗」裝餅乾的照片。因此有些網友質疑艾蜜莉是不是造假。不過艾蜜莉說，上週全家人出門旅行，就真的發生這件事，甚至還說：「如果你認識我爸，你就會知道他為什麼會搞錯了」。

這部影片在網路上爆紅，引來許多網友留言。有網友說：「我老公也會幹這種事！」，也有男網友說：「阿看起來真的就像零食碗啊！」另一名男網友則說：「我看完真的還是不知道它們是幹嘛用的，是用來墊屁股的嗎？」不少網友說自己笑到肚子痛，可能連鄰居都聽見了。

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