古董車收藏家網購經典老車 意外發現後座藏有貓咪木乃伊

一位古董車收藏家透過各種方式買下不同時期的古董車，滿足自己對古董車的癡狂。然而這次買下一台蘇聯時期的古董車中，意外發現藏在後座的貓咪木乃伊，讓他訝異不已。

根據《鏡報》報導，奧立佛在eBay買下一台蘇聯時期的老舊古董車，準備在家中清理時，從灰塵滿滿的後座看到貓咪的屍體，他自己初步判斷貓咪大概已經死了數十年。而請專家鑑定後，專家也透露貓咪在乾燥的條件下，被保存得很好。

奧立佛過去就陸續收集了軍用救護車、軍車以及消防車等車輛，這次在eBay上看到便宜貨，認為是該拓展收藏版圖，因此買下一輛德國統一後的特拉比號（Trabant 601），過去這輛車被村民作為娛樂品，常在田野中行駛，後來被擺在穀倉了好多年。奧立佛向賣家詢問後，得知這輛車背後的故事，迅速開車前往賣家所在巴伐利亞州向賣家買了這輛60年歷史的老車。

沒想到意外在後座找到一隻保存完整的貓咪木乃伊，隨後奧立佛也通知世界著名的法醫生物學家馬克（Mark Benecke）來檢驗這隻貓，目前尚不知道這隻貓會交付何處。