快訊

安平古堡不改名！李永得：是兩古蹟合併稱為熱蘭遮堡

大便突然變臭？專家曝日常7種行為「改變腸道菌叢」恐是警訊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

古董車收藏家網購經典老車 意外發現後座藏有貓咪木乃伊

聯合新聞網／ 綜合報導
一位古董車收藏家買下一台蘇聯時期的古董車中，意外發現藏在後座的貓咪木乃伊。圖擷自Mirror
一位古董車收藏家買下一台蘇聯時期的古董車中，意外發現藏在後座的貓咪木乃伊。圖擷自Mirror

一位古董車收藏家透過各種方式買下不同時期的古董車，滿足自己對古董車的癡狂。然而這次買下一台蘇聯時期的古董車中，意外發現藏在後座的貓咪木乃伊，讓他訝異不已。

根據《鏡報》報導，奧立佛在eBay買下一台蘇聯時期的老舊古董車，準備在家中清理時，從灰塵滿滿的後座看到貓咪的屍體，他自己初步判斷貓咪大概已經死了數十年。而請專家鑑定後，專家也透露貓咪在乾燥的條件下，被保存得很好。

奧立佛過去就陸續收集了軍用救護車、軍車以及消防車等車輛，這次在eBay上看到便宜貨，認為是該拓展收藏版圖，因此買下一輛德國統一後的特拉比號（Trabant 601），過去這輛車被村民作為娛樂品，常在田野中行駛，後來被擺在穀倉了好多年。奧立佛向賣家詢問後，得知這輛車背後的故事，迅速開車前往賣家所在巴伐利亞州向賣家買了這輛60年歷史的老車。

沒想到意外在後座找到一隻保存完整的貓咪木乃伊，隨後奧立佛也通知世界著名的法醫生物學家馬克（Mark Benecke）來檢驗這隻貓，目前尚不知道這隻貓會交付何處。

木乃伊 貓咪

延伸閱讀

英國最怪主題樂園 開挖土機、卡車「彷彿人在工地」

現代裝潢還有私人瀑布「美如小瑞士」 英18世紀古蹟莊園賣4千萬台幣

男把寵物貓的截肢當展示品 拍片上傳分享「很美吧！」

影／「男人與他的狗」海邊互擁看夕陽 路人拍下感動噴淚

相關新聞

命運被古代神明操弄？中南美阿茲特克的神話咒縛

依憑著墨西哥阿茲特克古文明「特斯卡特利波卡」信仰的背景，作者佐藤究巧妙的構築了複合的框架，一層是毒品與心臟買賣互相牽動的情節，一層則是角色們與阿茲特克神話的連結，提醒我們神祇的無形控制。就如書名揭示的「命運操弄」，原本活在截然不同世界的兩個主要角色——瓦米洛．卡薩索拉、土方小霜，在相遇的時候，毫無預期的發展就這麼開始了……

古董車收藏家網購經典老車 意外發現後座藏有貓咪木乃伊

一位古董車收藏家透過各種方式買下不同時期的古董車，滿足自己對古董車的癡狂。然而這次買下一台蘇聯時期的古董車中，意外發現藏在後座的貓咪木乃伊，讓他訝異不已。

勵志！女子患癌需切除眼球 訂製鑽石假眼積極面對：在黑暗中閃耀

不幸失去視力並需要配戴義眼，並非所有患者都能樂觀面對。美國有1名女子在嬰兒時期就因為患眼癌需切除右眼眼球，長大後又因為配戴義眼而被嘲笑，令她曾一度不願外出與人接觸。幸好她最終還是堅強積極面對，甚至訂製閃爍的鑽石義眼，並展示給網民看如何配戴。她閃亮的義眼和自信的笑容，都令網民們讚嘆。

恐怖！女子洗澡沒除隱形眼鏡 變形蟲入侵眼睛 求醫驚揭：被吃了

不少人都會戴隱形眼鏡，但洗澡時緊記要除下，否則可能出事！英國1名女子洗澡時戴着可重複使用的隱形眼鏡，詎料阿米巴變形蟲透過水入侵到其左眼的隱形眼鏡與眼睛之間，引致棘變形蟲角膜炎，令女子視力急速惡化，甚至要摘除左眼，後果極度恐怖。

降低碳排 紐西蘭將開徵牛羊「排氣稅」

紐西蘭今天公布一項應對氣候變遷的計畫，要求畜牧業者為牲畜打嗝、放屁排放出的溫室氣體繳稅。這項爭議計畫隨即引起業者反彈

玩得比女兒還瘋 4寶媽在派對上被認成女兒的妹妹

擁有4個孩子的媽媽卡羅琳娜深信自己隨著年紀增長，要越活越年輕，不僅在小孩長大後常跟他們去參加派對，玩得比孩子還要晚回家，更常在被誤認為是女兒的妹妹。卡羅琳娜表示：「老的永遠不會是人，而是你的心。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。