玩得比女兒還瘋 4寶媽在派對上被認成女兒的妹妹

擁有4個孩子的媽媽卡羅琳娜深信自己隨著年紀增長，要越活越年輕，不僅在小孩長大後常跟他們去參加派對，玩得比孩子還要晚回家，更常被誤認為是女兒的妹妹。卡羅琳娜表示：「老的永遠不會是人，而是你的心。」

根據《鏡報》報導，卡羅琳娜在40幾歲，將小孩都扶養到有行為能力後，開啟了自己人生新的篇章。她與53歲的丈夫史蒂夫常一起參加聚會，並深信「人永遠不會因為太老而無法度過美好時光」。這對夫婦表示，年齡只是一個數字，他們鼓勵父母要常去放風，即便舞池裡的人們都比你年輕幾十年，仍不影響你要進入舞池的心。

卡羅琳娜表示，她希望他們25歲、24歲、21歲以及15歲的孩子可以跟隨他們的腳步，即使已到中年年紀，仍要保有一顆年輕且活躍的心。卡羅琳娜表示，自己19歲懷孕生下女兒後，在女兒1歲後重新復學，接下來陸續生下3個孩子。

現在孩子們都長大了，她認為目前是自己人生巔峰時期，不僅常約丈夫一起參加派對，也鼓勵其他朋友放下包袱，一起去派對狂歡。熱愛派對的卡羅琳娜也透露自己有非常喜歡的派對DJ Camelphat，更為了追星試圖去參加不同派對，只為了遇到Camelphat，身上還刺了一處紋身要獻給他。