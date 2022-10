德國研究：近半受訪者認為性愛娃娃是「理想伴侶」

德國學者最近發表一份研究報告,指大約近半受訪的性愛娃娃(sex doll)主人認為,他們視這些性愛娃娃為「理懋伴侶」,並向它們投入感情。

英國《每日星報》(Daily Star)10月8日報道,德國杜伊斯堡—埃森大學(University of Duisburg-Essen)的法庭心理學及性學學院(Institute of Forensic Psychiatry and Sex Research)在《性研究期刊》(Journal of Sex Research)就性愛娃娃問題發表研究報告。

研究人員訪問217名年齡介乎18至77歲的性愛娃娃主人,約92%受訪者是男性,女性、非二元性別及歸類為其他則各佔大約2%,另外超過三分二受訪者稱自己是雙性戀人士。

報告指出,近半受訪者形容性愛娃娃是自己的理想伴侶,而且對它們有感情,或是視它們為真人伴侶的臨時替代品。這批人普遍認同「自己愛上性愛娃娃」、「擁有性愛娃娃改善自己精神健康」、「因為覺得潛在的真人性伴侶的身體不夠吸引,所以才使用性愛娃娃」等言論。不過報告亦發現,這批受訪者很大機會都是單身或離婚人士。

學者同時發現,受訪者對「身材是他們最先留意女性的部分」、「很多時都覺得女性向男性調情,只是想取笑或傷害他們」等說法顯得較為接受。

對於使用性愛娃娃之後,會否改變對女性的印象,平均10名受訪者之中,就有大約7人稱沒有改變,惟有近一成受訪者覺得,他們自此對女性的興趣減弱。

