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悲劇！2歲童吃飯腳踢餐枱 導致嬰兒椅傾倒童頭撞地 大哭完即昏終不治

香港01／ 撰文：李納德
馬來西亞1名2歲男童坐嬰兒椅用腳一蹬餐枱，結果連人帶椅後翻頭撞地。 圖／擷自：ingimage
馬來西亞1名2歲男童坐嬰兒椅用腳一蹬餐枱，結果連人帶椅後翻頭撞地。 圖／擷自：ingimage

馬來西亞發生1宗罕見意外，當地1名2歲男童隨父母餐廳吃飯時，坐在嬰兒椅上的他用腳一蹬，踩了在餐枱上，頓時連人帶嬰兒椅失平衡向後翻頭部直接重摔落地。男童初時放聲大哭，但很快陷入昏迷，送院後證實不治。警方初步調查認為事件不涉刑事成份，正視作猝死案跟進，男童正驗屍以確認死因。

事發於馬來西亞新山市，1名2歲男童跟父母在餐廳內用餐，所坐的嬰兒椅竟向後翻，頭部重擊地面，最終傷重不治。新山警方稱，男童父親在4日下午5時左右報警，初步調查後確認，男童父母在下午2時帶他到五福城吃飯，3點左右，坐在嬰兒椅上的男童用腳一蹬，踩中了餐枱，頓時失平衡連人帶椅向後翻，頭部朝後重擊地面。

男童撞頭後大哭過後，隨即陷入昏迷。父親馬上帶男童到附近診所，惟診所醫生指男童傷勢很嚴重，要立即送院，便再帶男童去到依斯干達公主城的私家醫院，但院方檢查男童時發現沒有生命跡象，證實他已經死亡。

男童遺體在5日送到新山中央醫院接受解剖驗屍以確認死因，警方表示事件目前未涉及刑事成份，正當作猝死案處理。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 嬰兒 父母 餐廳

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