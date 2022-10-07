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丈夫偷吃被當場抓包 還嗆：誰叫你不穿性感內衣

聯合新聞網／ 綜合報導
男子被抓包偷吃，卻把責任推給妻子不穿性感內衣。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
男子被抓包偷吃，卻把責任推給妻子不穿性感內衣。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

國外一名女子日前發現丈夫出軌，但是丈夫不但一點悔意也沒有，還反過來指責妻子，說自己會出軌都是因為她不穿性感內衣。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，某天回家時撞見自己丈夫和另一名女子躺在床上，女子氣得跑走。沒想到丈夫追來後竟告訴她，自己之所以會犯全天下男人都會犯的錯，是因為妻子不穿性感內衣。

丈夫告訴原po，他覺得妻子從來沒為他做過什麼努力，每次都穿舒適款的內衣，從來不穿性感內衣。丈夫還說，自己不是要想冒犯妻子，但是妻子的內衣都很無趣，常常讓他瞬間冷掉。

原po憤怒的說：「你是在說你偷吃是我的錯嗎？」丈夫卻不置可否的流下眼淚，什麼也沒說。後來丈夫一直向妻子解釋，說小三對他來說「什麼都不是」，他一定會好好修補兩人的關係。

原po在文中提到，自己每天運動1.5到2小時，對自己的身材很有自信，因此從來沒想過內衣款式會成為感情的硬傷。除此之外她也提到，兩人每週至少同房4次，丈夫還常常說「就連你只是看我一眼，都讓我很興奮」，她真的不明白丈夫為什麼會出軌。

不少網友也紛紛留言聲援原po。有網友說：「他只是在為自己的行為找藉口而已」，也有網友說一定是原po太完美了，丈夫找不到缺點，才只好拿內衣當藉口。另一名網友則說，這種問題明明可以溝通，會這個理由當偷吃藉口真的很蠢。

出軌 同房

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