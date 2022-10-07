高速公路上出現小鮮肉！ 23歲母胎單身男做廣告看板徵友

英國有一名母胎單身的男子，為了增加自己的求愛機會，特地訂製大型廣告看板在車道「公開徵友」。

據《鏡報》（Mirror）報導，23歲的查普曼（Ed Chapman）來自利茲市（City of Leeds）。他從來沒有交過女友，因此他決定在利茲市刊登大型廣告，希望能找到「初戀」。

其實在這之前查普曼也試過交友網站，但是總是不了了之，所以他才會想到要刊登廣告來徵友。查普曼說，他為了做廣告，先去剪了頭髮，換了好幾套衣服，又試了好幾種姿勢，才拍出滿意的照片。

不僅如此，他還自己設計看板的樣式，最後才成功刊上M621高速公路。查普曼說，自從刊登廣告之後，他就收到各式各樣的「應徵信」，對象從18歲到48歲都有。

他表示，雖然他自己也覺得這種方法有點好笑，但是他本來就不喜歡太嚴肅地看待生活中的事，而且自從刊登廣告之後，他就能有所期待，覺得會有好事發生。不過他也提到，想到即將要進行人生中第一次約會，他還是有點緊張。