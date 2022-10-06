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想變大想瘋了 泰國男鐵環套生殖器4年差點「整根剁掉」

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國男子突發奇想，為了「長大」竟將鐵環套在生殖器上。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
泰國男子突發奇想，為了「長大」竟將鐵環套在生殖器上。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

泰國一名男子為了要讓生殖器變大，突發奇想在陰莖套上鐵環。不過由於時間過長，阻礙該部位的血液循環，讓他趕緊向醫師求救。

Times Now報導，這名不具名的男子，之前因為想讓「弟弟」長大，在生殖器上套上鐵環，而且一套就是四個月。不過因為血液不循環，雖然弟弟真的「變大了」，卻是因為發炎腫脹才變大的。男子趕緊到泰京綜合醫院（Krungthai General Hospital）就醫，但就連醫師也束手無策。醫師表示，如果不將鐵環取下，可能會造成陰莖感染，嚴重的話還可能需要切除。

醫師打電話向消防隊及救難人員求救，救難人員獲報後趕緊帶著工具抵達現場。救難人員用電動工具和焊接切割機拆除鐵環，過程整整耗費一個多小時。

不過動這種歪腦筋來「壯陽」的人還不只一人。上個月印尼也曾發生類似事件，鐵環卡了10小時，最後用機器切割後才取下。

2019年時，也曾有過一名男子把螺絲帽卡在生殖器上。據報當時該名男子就醫時生殖器嚴重腫脹，裡面完全沒有液體。最後醫師切開螺絲帽，男子才終於重獲自由。

陰莖

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