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男友小她36歲 83歲媽滿面春風：床上超性福

聯合新聞網／ 綜合報導
83歲的艾瑞絲說，自從和47歲的男友交往後就過得很性福。圖擷自鏡報
83歲的艾瑞絲說，自從和47歲的男友交往後就過得很性福。圖擷自鏡報

英國一位83歲的阿嬤，日前在節目上爆料自己火辣的感情生活。她在受訪時滿面春風的誇獎男友，直言他給了她「此生最棒的性愛」。

據《鏡報》（Mirror）報導，83歲阿嬤艾瑞絲（Iris Jones）和37歲男友穆罕默德（Mohamed Ahmed Ibriham）交往三年。日前她接受英國電視台ITV採訪，表示兩人到現在感情依然很好。艾瑞絲說，自從和男友交往以後，她就有如久旱逢甘霖，體驗了最棒的性愛。

她在節目上透露，自己最喜歡的姿勢是「老漢推車」，不過因為現在艾瑞絲的皮膚很薄，因此過程都要特別小心。艾瑞絲說，兩人第一次愛愛時非常狂野，因為已經35年沒有人碰過艾瑞絲，讓她覺得自己「宛若處女」，當天就用了一整條潤滑液。

艾瑞絲說，她和穆罕默德是2019年時在臉書上認識的。兩人透過臉書聊天，雖然當時艾瑞絲不知道穆罕默德的年紀，卻覺得和他很聊得來，甚至為他神魂顛倒。後來她得知穆罕默德的年紀時，家人更是極力反對。

除了年紀以外，穆罕默德的國籍也是艾瑞絲家人擔心的一點。由於穆罕默德來自埃及，家人懷疑他可能是為了取得英國國籍或是要騙錢才靠近艾瑞絲。

不過艾瑞絲本人對於周遭人的看法一點也不在意。她在受訪時表示，跟穆罕默德在一起讓她覺得很年輕，在床上更是如沐春風，因此不會考慮跟穆罕默德分手。

性愛 阿嬤

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