偷360件女性雨衣！日本雨衣大盜落網 跩曝「個人癖好」沒偷內衣有原因

在日本最近有一位「雨衣大盜」被大阪警察拘捕，他會跟蹤穿著自己喜歡款式雨衣的女性，等她脫下來後偷走。警方在犯人的家裏發現逾三百件雨衣，據說他從2009年開始便經常犯案，到底他為甚麽喜歡偷雨衣呢？

日本不時會爆出奇特的偷盜新聞，連防撞欄和單車坐墊都有人偷過。早前亦曾有内衣大賊因在3個月内偷約1000件女性内衣物而被捕。最近一位被警察稱呼為「雨衣男」的51歲大叔依田淑雄被捕。他涉嫌在2013年至2022年内多次偷走女性用的雨衣，是偷雨衣的慣犯；被確認到的犯案已經最少有115件。

據「文春オンライン」報導，這位「雨衣大盜」的職業是派報紙叔叔。他供述自己的動機時講到，看到身穿雨衣的女性的時候，就會像是看到她們穿著内衣一樣興奮。特別是因爲雨衣很貼身，感覺跟内衣一模一樣。雖然案件追究時效已到不能搜查，但疑犯依田表示自己從2009年開始便多次犯案。除雨衣之外其實他也喜歡内衣，警方也在搜查中證實他曾經偷走裝有女性内衣的手袋。

警方到疑犯家中調查時發現單位擺滿了各色各樣、總共360件雨衣。但既然他也喜歡内衣，為甚麽要固執地偷雨衣呢？「雨衣大盜」認爲如果只是偷雨衣，不會像内衣一樣容易被懷疑，而且失主也不會報警，被捕的可能性就自然很低。不過疑犯也不是隨便偷的，360件雨衣當中有50件都是同款，亦有特別喜歡的牌子。

這位「雨衣大盜」為了增加收藏品，會頻繁到訪大阪市内的單車停泊處，從單車籃偷走内衣。在看到穿著自己喜歡款式雨衣的女性時，甚至會繞到對方後面跟蹤，直到她脫下來離開後便偷走。因為他的犯案範圍不單是在大阪市内，還會到鄰近的東大阪市等地方偷雨衣，當地警察也花了一段時間才令「雨衣大盜」落網。期間疑犯亦曾經在犯案期間發現自己被警方跟蹤，將戰利品丟棄在路邊逃走。但其後仍繼續偷雨衣，似乎執念已經到了欲罷不能的地步。

這位「雨衣大盜」為了增加收藏品，會頻繁到訪大阪市内的單車停泊處，從單車籃偷走内衣。 圖翻攝自YouTube@読売テレビニュース

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文章授權轉載自《香港01》