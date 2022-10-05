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「怎麼專心」撞球正妹上下曲線太辣 網一看：男生視線不藏的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT上傳一組「正妹打撞球」的照片，火辣身材讓眾多鄉民直呼「這怎麼專心打球」。 圖擷自IG
網友在PTT上傳一組「正妹打撞球」的照片，火辣身材讓眾多鄉民直呼「這怎麼專心打球」。 圖擷自IG

現代人生活壓力大，有些人下班後可能會揪三五好友到撞球館放鬆，近日有網友在PTT上傳一組「正妹打撞球」的照片，火辣身材讓眾多鄉民直呼「這怎麼專心打球」，另外還有人發現一旁男生的視線不單純，「年輕人你在看哪裡」、「男的視線不藏的」。

一名網友在PTT表特板發文，貼文毫無文字敘述，僅有傳6張正妹打撞球的照片，只見女主角身穿灰色貼身上衣，搭配一件黑色短裙秀出一雙修長白腿，再加上露出一截小蠻腰，姣好身材讓眾鄉民直呼「這怎麼專心打球」。

除了正妹之外，其中幾張照片畫面中還有一名黑衣男子，網友更抓包黑衣男被自己的眼神出賣，「年輕人你在看哪裡，你在偷看她胸部」、「男的視線好幾張都在胸部上」、「這位男的你在看哪裡啊」、「男的視線不藏的」。

另外有人發現女主角的真實身分，原來是來自越南的網紅Trần Quy，雖然Instagram粉絲數僅6.9萬，但她在TikTok擁有140萬名粉絲，累積按讚數更達1390萬次。除了當網紅外，Trần Quy更是一名老闆，擁有一間位於越南河內市的服飾店。

來自越南的網紅Trần Quy，不吝展現自己的姣好身材。 圖擷自IG
來自越南的網紅Trần Quy，不吝展現自己的姣好身材。 圖擷自IG
來自越南的網紅Trần Quy，不吝展現自己的姣好身材。 圖擷自IG
來自越南的網紅Trần Quy，不吝展現自己的姣好身材。 圖擷自IG

正妹 PTT Instagram TikTok 越南 網紅

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