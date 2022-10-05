百萬網紅胸前「兩點激凸」逛超市 三分鐘影片狂吸900萬人朝聖

近年不少人愈來愈高調支持性別平權，一個名為「解放乳頭」（Free The Nipple）的運動無論在亞洲還是西方國家都受到大批女性支持，亦引發不少知名女星如美國名模Kendall Jenner、韓國女歌手IU等都有響應。

美國亞洲裔百萬網紅YouTuber「Angie Bikini」早前公開一段逛超市的影片，沒穿胸圍只穿上一件白色薄T恤的她全程不說話，只是推著手推車就已經吸引超過900萬人次觀看。

Angie的YouTube頻道擁100萬粉絲，平時的影片以穿搭服飾的主題為主，不過這部自己獨自逛街的影片卻成為她這幾個月來觀看人次最高的一部。

她在影片中將攝影機放在手推車上，拍攝自己的上半身，更明顯見到她未有穿上內衣，在三分鐘的影片內全程凸出兩點，雖然沒有講半句說話，僅加上簡單配樂，已經成功吸引大批網友「朝聖」，吸引了920多萬人次觀看，更累積了5.9萬人按讚。

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文章授權轉載自《香港01》