等你一甲子！78歲老翁娶18歲少女 交往三年「是彼此的初戀」

菲律賓一名78歲的老翁拉什德(Rashed Mangacop)三年前和當時15歲的少女哈利馬(Halima Abdullah)墜入愛河並交往，兩人最近修成正果順利結婚。由於年齡差距相當大，也因此引起許多討論。也逼得兩人親戚出來解釋這場婚姻都是出於兩人「純純的愛。」

根據《鏡報》報導，拉什德是一個退休的農夫，三年前在一場晚會認識了哈利馬。在那之前他沒有和人交往或結婚過，哈利馬也是。他很快就和少女墜入愛河，兩人交往了三年，據稱度過了一段「快樂的時光」，今年8/25他們舉行了伊斯蘭教婚禮。

拉什德的侄子反駁外界評論兩人是「安排好的結婚」的說法，也透露其實「新娘的父親是拉什德的員工」，而兩方家庭都同意並支持他們。他還表示拉什德雖然年老，但仍是單身，且擁有學士學位，所以家族成員都很祝福。這對新婚夫妻也迫不及待展開他們的新婚生活。

根據菲律賓法律，21歲以下的青少年，須經雙親同意才能結婚。