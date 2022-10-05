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用媽媽遺留「明牌」買樂透 女子中獎直呼：她還在保佑我

聯合新聞網／ 綜合報導
凱莉用媽媽留下來的明牌買樂透，沒想到真的幸運中獎。示意圖，圖片來源／ingimage
凱莉用媽媽留下來的明牌買樂透，沒想到真的幸運中獎。示意圖，圖片來源／ingimage

英國一名女子用媽媽留下來的號碼買樂透，結果竟然真的「中獎了」，讓她感動地直呼：「媽媽還在看顧我」。

據《鏡報》（Mirror）報導，44歲的凱莉（Kelly Firth）在媽媽過世之前，每週都會幫媽媽買樂透。後來媽媽在2013年過世，為了紀念媽媽，她和女兒還是保持著這樣的習慣，去為媽媽買樂透。凱莉說，她在整理媽媽的公寓時發現一張卡片上記著媽媽的「明牌」，從那時候開始她就會把其中三個號碼穿插在自己選的號碼裡。

報導指出，一開始凱莉以為「槓龜了」，所以把彩券撕了當垃圾丟掉。沒想到垃圾倒完就開出1600英鎊（約台幣57000元）的獎金，讓她趕緊跑到社區垃圾桶去把彩券翻回來。

凱莉受訪時表示，過去幾年來媽媽都用相同的數字買樂透，但是從來沒有贏得任何獎金，就連過去幾年她持續買樂透也沒有中獎過。她興奮地表示，這是媽媽還在看顧自己的記號，直到現在她都還不敢相信自己真的中樂透了。

凱莉說，中獎當下她又興奮又緊張，因為她已經把彩券丟掉了。不過當下她也告訴媽媽「我們中樂透了」，認為是媽媽知道她的需要，才幫助她中獎。她說，自己從超多垃圾桶裡不斷翻找，雖然她把彩券撕掉，但幸好條碼沒有遭到破壞，因此她還是成功兌換了獎金。

凱莉將這筆錢用在家族旅遊上，因為她認為媽媽一定會希望這筆錢為全家人帶來快樂的回憶。

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