快訊

「登山女神」找贊助偷吃已婚富商 正宮靠iPad零時差蒐證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛美不愛命？女子隆胸後患重病無法下床 移除鹽水袋揭驚嚇模樣：已發黴腐爛

香港01／ 撰文：喬納森
梅麗莎在社交平台講述自己隆胸隆出禍的親身經歷。（影片截圖）
梅麗莎在社交平台講述自己隆胸隆出禍的親身經歷。（影片截圖）

美國1名愛美女子20年前植入鹽水袋假體隆胸，可是8年後身體突然出問題，出現全身疼痛、抑鬱等情況，病情嚴重時甚至不能下床，其後被診斷患上橋本氏症的自身免疫疾病，健康每況愈下。女子開始懷疑是植入假體的後遺症，於是在2年前決定取出植入物，驚訝發現整個鹽水袋變成綠色，原來已發霉腐爛。幸而手術後女子健康漸漸好轉，她遂在社交平台分享親身恐怖經驗，呼籲大家要注意隆胸所帶來的後遺症。

綜合外媒報道，美國女子梅麗莎（Melissa Lima）在社交平台分享自己隆胸後的恐怖經歷，獲得500萬次瀏覽。她指自己於2002年植入假體鹽水袋隆胸，至2005年更換較細的假體。想不到在2010年她的健康開始出問題，變得極度疲累、抑鬱焦慮、關節肌肉疼痛，其後嚴重到不能下床，經醫生診斷患上橋本氏症，屬於一種自身免疫疾病。

梅麗莎身體日漸變差，但仍找不到致病原因，直至她懷疑是多年前植入的假體所致，不斷在網上搜集資料，發現自己的症狀確實與隆胸後遺症十分相似，於是在2020年2月決定「拆彈」，做手術移除身上假體。醫生取出假體後，令她大感震驚，原本透明清晰的鹽水袋假體變成深綠色，入面還有很多黴菌漂浮物，不知不覺間已發霉腐爛，可算找出致病原兇。

幸運的是梅麗莎移除假體後，身體情況漸漸好轉。她表示：「我感到很快樂，很健康，非常幸運能恢復健康。」她又以自身經歷提醒其他隆胸或準備隆胸的人，但強調並非勸阻別人植入假體，而是希望大家注意隆胸後果，因不知外來物會對身體造成什麼負面影響。

原本透明清晰的鹽水袋假體，變成深綠色，入面還有很多黴菌漂浮物，不知不覺間已發霉腐爛。（影片截圖）
原本透明清晰的鹽水袋假體，變成深綠色，入面還有很多黴菌漂浮物，不知不覺間已發霉腐爛。（影片截圖）

延伸閱讀：

買2送2？英53歲女子貪平飛土耳其隆胸　失敗變「4個乳房」超後悔

加拿大隆胸女自認「整形狂」自21歲狂動刀　為1件事搞眾籌惹爭議

文章授權轉載自《香港01》

社交 手術 美國 復健

延伸閱讀

她怪病纏身找嘸病因 取出隆乳放18年「發霉腐爛」鹽水袋才痊癒

好心未必有好報？臨盆遇熱心外送員開道衝醫院 她2天後尋人驚聞噩耗

上海當街割喉案兇手被捕 警方：感情糾紛引起

安徽某大學餐廳推驚嚇「番茄炒月餅」 竟大受歡迎全掃光

相關新聞

愛美不愛命？女子隆胸後患重病無法下床 移除鹽水袋揭驚嚇模樣：已發黴腐爛

美國1名愛美女子20年前植入鹽水袋假體隆胸，可是8年後身體突然出問題，出現全身疼痛、抑鬱等情況，病情嚴重時甚至不能下床，其後被診斷患上橋本氏症的自身免疫疾病，健康每況愈下。女子開始懷疑是植入假體的後遺症，於是在2年前決定取出植入物，驚訝發現整個鹽水袋變成綠色，原來已發霉腐爛。幸而手術後女子健康漸漸好轉，她遂在社交平台分享親身恐怖經驗，呼籲大家要注意隆胸所帶來的後遺症。

奪命車禍！iPhone 14車禍偵測功能報警 超載私家車撞樹6男女慘死

蘋果iPhone 14系列手機新增的「車禍偵測」功能，推出後引來許多討論，日前在美國1宗車禍中自動報警，最終迎來的卻是6人死亡的悲慘結局。事發於美國內布拉斯加州林肯市，1輛超載私家車失控撞樹，其中女乘客的iPhone 14啟動車禍偵測功能，通報911緊急服務部門，只可惜當救援人員到場時，車內5名男子當場死亡，而女乘客雖有生命跡象，但送院後傷重死亡，事件成為林肯市歷來最嚴重的車禍。

伊朗警告「有炸彈」！客機盤旋求降印度首都被拒 竟一路飛廣州

伊朗馬漢航空公司一架從德黑蘭飛往中國廣州的客機3日在飛經印度領空時，突然接獲伊朗當局的警告，說客機上被放置一枚炸彈，印度...

被批形似豬食…馬來西亞珍珠奶茶泡麵嚇壞人 真實味道曝光

兩種享負盛名的經典美食碰撞在一起也可能成為黑暗料理？有大陸網友近日分享一款來自馬來西亞的泡麵，結合台灣的珍珠奶茶以及知名的印尼泡麵，推出「波霸炒麵」口味。然而最終成品，卻讓許多網友害怕，並表示「人類是雜食，不是豬食」...

世上最黑油漆！日網紅抹全身出巡 變身《名偵探柯南》兇手

日本長壽偵探漫畫《名偵探柯南》最出名情節，除了主角柯南猶如死神一樣經常遇上命案外，還有尚未被揭穿真面目的兇手會以全黑形象示人，在結局前營造出神秘感。日本1名YouTuber...

太性感被路人罵？新加坡女穿細肩短裙逛商場 美背側乳全都露

在新加坡穿太少真的會被罵？國外一臉書專頁近日貼出一段影片，影片中的女子身著貼身短裙，裙子的設計更讓女子大片美背全露，側乳也微微露出。但從影片中也能聽見一名婦人不斷破口大罵的聲音，指責女子的穿著不得體，但該女子未對此做任何回應，只是對著鏡頭不斷微笑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。