愛美不愛命？女子隆胸後患重病無法下床 移除鹽水袋揭驚嚇模樣：已發黴腐爛

美國1名愛美女子20年前植入鹽水袋假體隆胸，可是8年後身體突然出問題，出現全身疼痛、抑鬱等情況，病情嚴重時甚至不能下床，其後被診斷患上橋本氏症的自身免疫疾病，健康每況愈下。女子開始懷疑是植入假體的後遺症，於是在2年前決定取出植入物，驚訝發現整個鹽水袋變成綠色，原來已發霉腐爛。幸而手術後女子健康漸漸好轉，她遂在社交平台分享親身恐怖經驗，呼籲大家要注意隆胸所帶來的後遺症。

綜合外媒報道，美國女子梅麗莎（Melissa Lima）在社交平台分享自己隆胸後的恐怖經歷，獲得500萬次瀏覽。她指自己於2002年植入假體鹽水袋隆胸，至2005年更換較細的假體。想不到在2010年她的健康開始出問題，變得極度疲累、抑鬱焦慮、關節肌肉疼痛，其後嚴重到不能下床，經醫生診斷患上橋本氏症，屬於一種自身免疫疾病。

梅麗莎身體日漸變差，但仍找不到致病原因，直至她懷疑是多年前植入的假體所致，不斷在網上搜集資料，發現自己的症狀確實與隆胸後遺症十分相似，於是在2020年2月決定「拆彈」，做手術移除身上假體。醫生取出假體後，令她大感震驚，原本透明清晰的鹽水袋假體變成深綠色，入面還有很多黴菌漂浮物，不知不覺間已發霉腐爛，可算找出致病原兇。

幸運的是梅麗莎移除假體後，身體情況漸漸好轉。她表示：「我感到很快樂，很健康，非常幸運能恢復健康。」她又以自身經歷提醒其他隆胸或準備隆胸的人，但強調並非勸阻別人植入假體，而是希望大家注意隆胸後果，因不知外來物會對身體造成什麼負面影響。

原本透明清晰的鹽水袋假體，變成深綠色，入面還有很多黴菌漂浮物，不知不覺間已發霉腐爛。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》