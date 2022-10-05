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奪命車禍！iPhone 14車禍偵測功能報警 超載私家車撞樹6男女慘死

香港01／ 撰文：喬納森
事發現場留下一道道胎痕，車上6名男女最終均死亡。（網上圖片）
事發現場留下一道道胎痕，車上6名男女最終均死亡。（網上圖片）

蘋果iPhone 14系列手機新增的「車禍偵測」功能，推出後引來許多討論，日前在美國1宗車禍中自動報警，最終迎來的卻是6人死亡的悲慘結局。事發於美國內布拉斯加州林肯市，1輛超載私家車失控撞樹，其中女乘客的iPhone 14啟動車禍偵測功能，通報911緊急服務部門，只可惜當救援人員到場時，車內5名男子當場死亡，而女乘客雖有生命跡象，但送院後傷重死亡，事件成為林肯市歷來最嚴重的車禍。

綜合外媒報道，車禍發生於本月2日凌晨2時許，警方接獲通報，是由iPhone 14安全系統自動發出的，指林肯市近56號街發生交通意外。警員趕到時，發現1輛黑色私家車撞向路邊1棵大樹，車身嚴重損毀，車內載有5男1女，全是21至24歲的年輕人。消息指他們當時正在回家的途中。其中1名男子身份獲得確認，是22歲的喬納森（Jonathan Koch），而同車的24歲女子被發現時雖有生命跡象，送院後終傷重不治。

住在事發現場附近的男居民表示，聽到撞車巨響後，他與家人跑出屋外查看，當時只見肇事車輛撞向1棵樹後已停低，引擎位置正着火，他幫忙用屋外的水喉滅火，待警方到場處理死傷者。

林肯市的警局助理局長莫羅（Michon Morrow）表示，肇事私家車本來只可載5人，但事發時超載，他指「這是有記憶以來，本市最嚴重的車禍」，又透露自己在該部門工作25年，從未遇過如此嚴重的車禍，警方現正調查車禍發生原因，以找出是否涉及超速駕駛或醉駕等非法行為。

iPhone 14新增的「車禍偵測」功能可偵測車禍意外，自動報警及通知緊急聯絡人，是一種為傷者爭取早一步救援的實用科技。根據蘋果網站資料：當iPhone偵測到嚴重車禍，它就會顯示提示，並自動在20秒後撥打緊急電話，除非有人取消撥打，否則iPhone會向緊急服務播放一段語音訊息，訊息會通知他們你已發生嚴重車禍，並提供你的經緯度座標以及大約搜索半徑。而當偵測到車禍時，「車禍偵測」不會覆蓋任何已透過其他方式撥打的現有緊急通話。

iPhone 14新增的「車禍偵測」功能可偵測車禍意外，自動報警及通知緊急聯絡人，是一種為傷者爭取早一步救援的實用科技。（網上圖片）
iPhone 14新增的「車禍偵測」功能可偵測車禍意外，自動報警及通知緊急聯絡人，是一種為傷者爭取早一步救援的實用科技。（網上圖片）

iPhone 14 「車禍偵測」是甚麼？

根據蘋果網站資料：如你的iPhone 14偵測到嚴重車禍，其可以協助你聯絡緊急服務，並通知你的緊急聯絡人。實例詳請請按...

iPhone 14 「車禍偵測」如何運作？

根據蘋果網站資料：當iPhone偵測到嚴重車禍，它就會顯示提示，並自動在20秒後撥打緊急電話（除非你取消撥打）。如你沒有反應，iPhone 會向緊急服務播放一段語音訊息，訊息會通知他們你已發生嚴重車禍，更多詳情請按...

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文章授權轉載自香港01》

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