釣魚錦標賽獲勝者怪怪的 主辦單位剖開魚肚氣炸「你作弊！」

美國俄亥俄州日前舉辦一場釣魚錦標賽，不過卻傳出參賽者作弊情事，發現參賽者在魚肚內塞入物品充重。

據CNN報導，日前俄亥俄州舉辦伊利湖釣魚錦標賽（Lake Erie Walleye Trail），獲勝者能贏得所有參賽者的報名費，將近28760元美金（約91萬元台幣）的獎金，因此吸引大批民眾參加。不料比賽現場竟有參賽者作弊，讓其他參賽者忿忿不平。

事發當時各參賽隊伍正在輪流秤重，不過其中一組隊伍的重量卻比預估的還多了一倍，讓眾人起疑。錦標賽負責人費舍爾（Jason Fischer）表示，當時水桶裡的魚看起來每隻重約4磅（約1.8公斤），但秤起來每隻卻有7磅（約3.2公斤），讓現場民眾都怒喊「不可能」。

費舍爾觸摸魚身之後，發現魚肚內疑似有異物，於是決定切開魚肚查看。沒想到魚肚裡果然裝了鉛球和魚肉切片，這讓費舍爾氣得要參賽者立刻離開，周遭的人也破口大罵。

費舍爾表示，所有參賽者都以這項運動為榮，不少人都是付出時間和金錢來參加比賽。作弊的行為不只破壞了比賽氛圍，也令他非常反感。他提到，作弊的參賽者過去也曾贏過幾次比賽，但在這次事件後兩人已經被列為黑名單，永遠不許再參與比賽。

目前主辦單位已經此案轉交地方當局，近期檢察官將展開進一步調查。