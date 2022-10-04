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世上最黑油漆！日網紅抹全身出巡 變身《名偵探柯南》兇手
日本長壽偵探漫畫《名偵探柯南》最出名情節，除了主角柯南猶如死神一樣經常遇上命案外，還有尚未被揭穿真面目的兇手會以全黑形象示人，在結局前營造出神秘感。日本1名YouTuber最近以「全世界最黑的油漆」塗滿出身出巡，在日光之下到處拍照，效果和「全黑兇手」一樣，惹來網民哄動。
日本YouTuber「Hajime社長」在官方Twitter帳號上載3張照片，註明自己抹了世上最黑的油漆，然後走到外面拍照，由於他看起來像黑色剪影，令照片看起來像合成照，不少網民大讚有創意。
相信該款油漆是光陽東方日本株式會社的產品《真•黑色無雙》，吸光率達到99.4%，最近有車主甚至將油漆塗滿愛車，令車身線條難以被看出，夜間行車時隱蔽性會增強，但沒人想到會用於塗在人體上。
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文章授權轉載自《香港01》
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