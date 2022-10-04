被批形似豬食…馬來西亞珍珠奶茶泡麵嚇壞人 真實味道曝光

兩種享負盛名的經典美食碰撞在一起也可能成為黑暗料理？有大陸網友近日分享一款來自馬來西亞的泡麵，結合台灣的珍珠奶茶以及知名的印尼泡麵，推出「波霸炒麵」口味。然而最終成品，卻讓許多網友害怕，並表示「人類是雜食，不是豬食」。

一名大陸網友近日貼出數張照片，分享一款馬來西亞的新奇泡麵，泡麵包裝上寫著「波霸炒麵（Mi Goreng Boba）」，即泡麵的口味結合了珍珠奶茶與印尼炒麵。從照片中，可以看到內容物包含麵體、3到4包醬料、一包珍珠。最終的成品如黑暗料理，該名網友並寫道「喜歡珍珠奶茶和喜歡泡麵的都沉默了」。

照片貼出後，許多人都感到不可置信，並表示「人類是雜食，不是豬食」、「我雖然不愛珍珠奶茶也不愛泡麵，但是出於一個人類的食物直覺，我表示非常無法接受」、「大可不必」、「黑暗料理？」、「看吐了，謝謝」。

事實上，這款新奇的泡麵2年前就已推出，是馬來西亞手搖杯品牌Tealive、食品品牌MAMEE聯名推出的產品。國外媒體《WORLD OF BUZZ》便曾購買並分享味道，表示該款泡麵配有4種調味包，以及小珍珠和蝦餅（krupuk），至於味道則是酸酸甜甜的，還帶有一絲波霸奶茶的味道。