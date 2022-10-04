快訊

量子研究共獲諾貝爾 3學者證明愛因斯坦「這理論」是錯的

陳時中自評疫苗政策90分 柯文哲露驚訝表情「怒飆3字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被批形似豬食…馬來西亞珍珠奶茶泡麵嚇壞人 真實味道曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
有大陸網友近日分享一款來自馬來西亞的泡麵，結合台灣的珍珠奶茶以及知名的印尼泡麵，推出「波霸炒麵」口味。圖擷自微博
有大陸網友近日分享一款來自馬來西亞的泡麵，結合台灣的珍珠奶茶以及知名的印尼泡麵，推出「波霸炒麵」口味。圖擷自微博

兩種享負盛名的經典美食碰撞在一起也可能成為黑暗料理？有大陸網友近日分享一款來自馬來西亞泡麵，結合台灣的珍珠奶茶以及知名的印尼泡麵，推出「波霸炒麵」口味。然而最終成品，卻讓許多網友害怕，並表示「人類是雜食，不是豬食」。

一名大陸網友近日貼出數張照片，分享一款馬來西亞的新奇泡麵，泡麵包裝上寫著「波霸炒麵（Mi Goreng Boba）」，即泡麵的口味結合了珍珠奶茶與印尼炒麵。從照片中，可以看到內容物包含麵體、3到4包醬料、一包珍珠。最終的成品如黑暗料理，該名網友並寫道「喜歡珍珠奶茶和喜歡泡麵的都沉默了」。

照片貼出後，許多人都感到不可置信，並表示「人類是雜食，不是豬食」、「我雖然不愛珍珠奶茶也不愛泡麵，但是出於一個人類的食物直覺，我表示非常無法接受」、「大可不必」、「黑暗料理？」、「看吐了，謝謝」。

事實上，這款新奇的泡麵2年前就已推出，是馬來西亞手搖杯品牌Tealive、食品品牌MAMEE聯名推出的產品。國外媒體《WORLD OF BUZZ》便曾購買並分享味道，表示該款泡麵配有4種調味包，以及小珍珠和蝦餅（krupuk），至於味道則是酸酸甜甜的，還帶有一絲波霸奶茶的味道。

馬來西亞 泡麵 珍珠奶茶 印尼

延伸閱讀

太性感被路人罵？新加坡女穿細肩短裙逛商場 美背側乳全都露

小孩省餐費為買Switch 千元存款被迫上繳網轟「過分」

20歲清純女星「被關廁所」缺席舞台 崩潰求救：想破門

男逛好市多狂暗示口袋見底 妻無視「再拿1盒」網讚：這好吃！

相關新聞

太性感被路人罵？新加坡女穿細肩短裙逛商場 美背側乳全都露

在新加坡穿太少真的會被罵？國外一臉書專頁近日貼出一段影片，影片中的女子身著貼身短裙，裙子的設計更讓女子大片美背全露，側乳也微微露出。但從影片中也能聽見一名婦人不斷破口大罵的聲音，指責女子的穿著不得體，但該女子未對此做任何回應，只是對著鏡頭不斷微笑。

被批形似豬食…馬來西亞珍珠奶茶泡麵嚇壞人 真實味道曝光

兩種享負盛名的經典美食碰撞在一起也可能成為黑暗料理？有大陸網友近日分享一款來自馬來西亞的泡麵，結合台灣的珍珠奶茶以及知名的印尼泡麵，推出「波霸炒麵」口味。然而最終成品，卻讓許多網友害怕，並表示「人類是雜食，不是豬食」...

世上最黑油漆！日網紅抹全身出巡 變身《名偵探柯南》兇手

日本長壽偵探漫畫《名偵探柯南》最出名情節，除了主角柯南猶如死神一樣經常遇上命案外，還有尚未被揭穿真面目的兇手會以全黑形象示人，在結局前營造出神秘感。日本1名YouTuber...

菲律賓樂透頭獎開出6個「9的倍數」 433人簽中專家也驚呆

菲律賓的「Grand Lotto 6/55」樂透1日晚間開獎，中獎號碼組合全是9的倍數「09-45-36-27-18-5...

180公分高椅子售價也「很高」 網友笑翻：給長頸鹿坐的？

英國一間家具商出售一張「超長靠背椅」，瞬間成為眾人焦點，在網路上引發熱烈討論。

影／女點頭讓丈夫把前任娶進門「婚禮合影」新老婆笑得燦爛

印度一名男子因為婚後仍對前女友念念不忘，於是向妻子提出要求，想和前任再續前緣。令人驚訝的是，妻子不但接受了這項請求，還願意讓前任住進家裡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。