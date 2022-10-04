快訊

車門關不了！北捷文湖線列車下班時段異常 240人被請下車

兆豐銀違洗錢防制遭美裁罰57億求償 高院逆轉判蔡友才賠5千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太性感被路人罵？新加坡女穿細肩短裙逛商場 美背側乳全都露

聯合新聞網／ 綜合報導
裙子的設計讓女子大片美背全露，側乳也微微露出。圖擷自粉專影片
裙子的設計讓女子大片美背全露，側乳也微微露出。圖擷自粉專影片

新加坡穿太少真的會被罵？國外一臉書專頁近日貼出一段影片，影片中的女子身著貼身短裙，裙子的設計更讓女子大片美背全露，側乳也微微露出。但從影片中也能聽見一名婦人不斷破口大罵的聲音，指責女子的穿著不得體，但該女子未對此做任何回應，只是對著鏡頭不斷微笑。

國外臉書專頁「Trust Me, I'm Singaporean」近日貼出一段影片，一名正在商場逛街的女子身穿細肩帶羅紋短裙，貼身的裙子更讓女子的姣好身材嶄露無遺，且從影片中，可看見裙子的設計讓女子大片美背全露，側乳也微微露出。

但這樣的穿著卻不是每個人都能接受，影片裡傳出一名婦人不斷大罵，「妳最好把衣服給我穿好」、「我警告妳」、「這不是一件得體的洋裝」，但該女子並沒有回話，只是不斷對著鏡頭微笑。

影片貼出後，網友則留言「若要說什麼不恰當，那就是阿姨的聲音和行為」、「EQ很高，我是指那個女孩，不是阿姨」、「只要不是全裸，每個人都有權利穿自己覺得舒適的衣服；我覺得這女子的穿著沒有打擾到別人，最煩的是那個一直在喊的」、「阿姨在嫉妒，她沒辦法駕馭這件裙子」、「這是真的，在新加坡有這種『阿姨警察（the Aunty-Police）』」。

但也有網友質疑影片的真實性，表示「這段聲音是被編輯的，曾用在許多不同的影片裡」、「我認為他們是因為好玩才製作這個影片，婦人的聲音是來自另一個影片」。

事實上，新加坡的長輩難接受「露太多」的事件過去也有所耳聞，今（2022）年7月南韓直播主「愛麗絲（Alice）」到新加坡旅遊時，開直播與網友分享心得。她因穿著清涼，遭當地的婦人指責「妳衣服不要這樣穿」，並恐嚇「雖然新加坡很安全，但是妳不想被印度人或孟加拉人性侵吧？」，尷尬場面讓愛麗絲、直播間網友全都嚇壞。

直播主 新加坡 南韓

延伸閱讀

忍受雷射乳暈、切骨之痛 雙胞胎姊妹砸近千萬屢動整形手術

影／女點頭讓丈夫把前任娶進門「婚禮合影」新老婆笑得燦爛

20歲清純女星「被關廁所」缺席舞台 崩潰求救：想破門

180公分高椅子售價也「很高」 網友笑翻：給長頸鹿坐的？

相關新聞

太性感被路人罵？新加坡女穿細肩短裙逛商場 美背側乳全都露

在新加坡穿太少真的會被罵？國外一臉書專頁近日貼出一段影片，影片中的女子身著貼身短裙，裙子的設計更讓女子大片美背全露，側乳也微微露出。但從影片中也能聽見一名婦人不斷破口大罵的聲音，指責女子的穿著不得體，但該女子未對此做任何回應，只是對著鏡頭不斷微笑。

菲律賓樂透頭獎開出6個「9的倍數」 433人簽中專家也驚呆

菲律賓的「Grand Lotto 6/55」樂透1日晚間開獎，中獎號碼組合全是9的倍數「09-45-36-27-18-5...

180公分高椅子售價也「很高」 網友笑翻：給長頸鹿坐的？

英國一間家具商出售一張「超長靠背椅」，瞬間成為眾人焦點，在網路上引發熱烈討論。

影／女點頭讓丈夫把前任娶進門「婚禮合影」新老婆笑得燦爛

印度一名男子因為婚後仍對前女友念念不忘，於是向妻子提出要求，想和前任再續前緣。令人驚訝的是，妻子不但接受了這項請求，還願意讓前任住進家裡。

她怪病纏身找嘸病因 取出隆乳放18年「發霉腐爛」鹽水袋才痊癒

美國女子梅麗莎曾在20年前進行隆乳手術，她在2002年植入鹽水袋填充物，讓自己的胸部看起來更美觀，但術後8年卻出現一連串可怕的後遺症，求醫無數也無法解決問題，最終她才決定取出體內的填充物，這塊在她體內

少女吃醋找妹妹打賭「看誰先跟爸上床」 她與生父亂倫3年還變老婆

鬼父情節真實上演！美國內布拉斯加州（State of Nebraska）一名少女與生父重逢後，竟對同父異母的妹妹產生嫉妒之情，便與她打賭「看誰先爬上父親的床，跟他發生關係」，最終20歲的少女打敗妹妹、

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。