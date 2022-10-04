太性感被路人罵？新加坡女穿細肩短裙逛商場 美背側乳全都露

在新加坡穿太少真的會被罵？國外一臉書專頁近日貼出一段影片，影片中的女子身著貼身短裙，裙子的設計更讓女子大片美背全露，側乳也微微露出。但從影片中也能聽見一名婦人不斷破口大罵的聲音，指責女子的穿著不得體，但該女子未對此做任何回應，只是對著鏡頭不斷微笑。

國外臉書專頁「Trust Me, I'm Singaporean」近日貼出一段影片，一名正在商場逛街的女子身穿細肩帶羅紋短裙，貼身的裙子更讓女子的姣好身材嶄露無遺，且從影片中，可看見裙子的設計讓女子大片美背全露，側乳也微微露出。

但這樣的穿著卻不是每個人都能接受，影片裡傳出一名婦人不斷大罵，「妳最好把衣服給我穿好」、「我警告妳」、「這不是一件得體的洋裝」，但該女子並沒有回話，只是不斷對著鏡頭微笑。

影片貼出後，網友則留言「若要說什麼不恰當，那就是阿姨的聲音和行為」、「EQ很高，我是指那個女孩，不是阿姨」、「只要不是全裸，每個人都有權利穿自己覺得舒適的衣服；我覺得這女子的穿著沒有打擾到別人，最煩的是那個一直在喊的」、「阿姨在嫉妒，她沒辦法駕馭這件裙子」、「這是真的，在新加坡有這種『阿姨警察（the Aunty-Police）』」。

但也有網友質疑影片的真實性，表示「這段聲音是被編輯的，曾用在許多不同的影片裡」、「我認為他們是因為好玩才製作這個影片，婦人的聲音是來自另一個影片」。

事實上，新加坡的長輩難接受「露太多」的事件過去也有所耳聞，今（2022）年7月南韓女直播主「愛麗絲（Alice）」到新加坡旅遊時，開直播與網友分享心得。她因穿著清涼，遭當地的婦人指責「妳衣服不要這樣穿」，並恐嚇「雖然新加坡很安全，但是妳不想被印度人或孟加拉人性侵吧？」，尷尬場面讓愛麗絲、直播間網友全都嚇壞。