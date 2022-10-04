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180公分高椅子售價也「很高」 網友笑翻：給長頸鹿坐的？

聯合新聞網／ 綜合報導
英國家具店推出這張外型奇特的椅子，引發網友熱議。圖擷自推特
英國家具店推出這張外型奇特的椅子，引發網友熱議。圖擷自推特

英國一間家具商出售一張「超長靠背椅」，瞬間成為眾人焦點，在網路上引發熱烈討論。

據《鏡報》（Mirror）報導，英國家具商Wayfair日前在網頁上推出一張超大的扶手椅。這款超巨大座椅售價為1219.99英鎊（約44000元台幣），光是靠背就有6尺2吋（約183公分），連英國媒體都開玩笑說這張椅子還比英國男性平均身高高出4吋（約10公分）。

一名網友在推特上分享家具網的照片，並寫道：「我想買張扶手椅放在客廳，Wayfair的這張椅子真的是讓我差點瘋掉」。結果這張椅子不只吸引到賣家，還引來不少網友為它P圖。

網友開玩笑說這張椅子應該是為長頸鹿設計的。圖擷自推特
網友開玩笑說這張椅子應該是為長頸鹿設計的。圖擷自推特

有網友就用修圖軟體P上一隻長頸鹿，問原po家裡是不是買給家裡的長頸鹿坐的。也有網友說這張椅子很適合《辛普森家庭》裡的美枝或是身高216公分的俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

網友找到一組床頭板超高的床組，開玩笑說能和椅子配成一套。圖擷自推特
網友找到一組床頭板超高的床組，開玩笑說能和椅子配成一套。圖擷自推特

另一名網友則把照片翻轉，詢問是不是把放腳的那側擺錯了？還有一名網友則拿出「超高床頭板」要和這張椅子組成一套，還留言說：「這樣才有始有終」。不過原po隨後發出自己家中的扶手椅，表示後來還是買了一般的椅子。

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