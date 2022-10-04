影／女點頭讓丈夫把前任娶進門「婚禮合影」新老婆笑得燦爛

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聯合新聞網／ 綜合報導
米瑪拉(左)不只同意兩人結婚，還到場給予祝福。圖擷自臉書
米瑪拉(左)不只同意兩人結婚，還到場給予祝福。圖擷自臉書

印度一名男子因為婚後仍對前女友念念不忘，於是向妻子提出要求，想和前任再續前緣。令人驚訝的是，妻子不但接受了這項請求，還願意讓前任住進家裡。

ODDITYCENTRAL報導，這對夫妻住在印度安德拉邦，男子卡利安（Kalyan）和妻子米瑪拉（Vimala）是在社群媒體上認識的，兩人交往十分順利，也步入禮堂，不過不久前他們的感情卻出現了「第三者」。

原來卡利安的前女友妮塔雅（Nitya Sree）近期搬到兩人居住的城市，自從搬到當地後，妮塔雅便一直想和卡利安重修舊好。卡利安也發現自己對妮塔雅還有感情，於是兩人便決定直接向妻子攤牌，希望米瑪拉能夠接受三人行。

米瑪拉得知這個消息時，一開始十分錯愕。不過再三考慮過後，還是決定接受妮塔雅，並讓兩人舉行婚禮。不僅如此，米瑪拉也出席婚禮，給兩人祝福，甚至在現場留下三人合影。影片中米瑪拉大多面無表情但仍在旁參與儀式，妮塔雅則充滿新嫁娘的喜悅。

妮塔雅和卡利安結婚後，向米瑪拉提出要求希望三人能夠同住，在米瑪拉同意後三人便開始同居。

這段奇異的婚姻在社群媒體上引發熱烈討論，許多網友留言表示很佩服米瑪拉的包容力，但也有不少人批評卡利安，認為他和前任在寺廟結婚根本是在羞辱妻子。

婚禮 結婚

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