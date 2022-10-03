少女吃醋找妹妹打賭「看誰先跟爸上床」 她與生父亂倫3年還變老婆

鬼父情節真實上演！美國內布拉斯加州（State of Nebraska）一名少女與生父重逢後，竟對同父異母的妹妹產生嫉妒之情，便與她打賭「看誰先爬上父親的床，跟他發生關係」，最終20歲的少女打敗妹妹、與生父發展成戀人關係，兩人更為共結連理。

根據《太陽報》報導，42歲的崔維斯（Travis Fieldgrove）在年輕時拋棄妻兒離家，直到多年後，他17歲的女兒莎曼莎（Samantha Kershner）才與另組家庭的生父再見，未料兩人互生情愫，最終發生亂倫性關係。

據報導稱，莎曼莎再見到生父與他的新家庭後，內心對同父異母的妹妹產生忌妒，於是與妹妹開始了競爭，兩人挑戰「看誰最快跟父親上床」，20歲的莎曼莎「贏得了比賽」，於2018年9月開始和生父發生不正當關係。

兩人不只發生一次性關係，更讓這段亂倫關係持續下去，兩人交往3年後竟「步入禮堂」，由於莎曼莎從母姓，因此外人始終不清楚兩人真實的父女關係，直到莎曼莎的生母出面揭穿後，兩人的不正當關係才終於攤在陽光下。

一開始，崔威斯對法院否認自己是莎曼莎的生父，但DNA證明文件證實兩人為父女的可能性高達99.999%。在這起特殊案例中，法官宣判兩人「婚姻無效」，且判處莎曼莎22天刑期，崔維斯則被判處最高2年監禁，且法官告誡他出獄後不得再聯繫莎曼莎。