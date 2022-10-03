快訊

那個男人回來了！韓國瑜助選為「她」站台 合體影片曝光

少女吃醋找妹妹打賭「看誰先跟爸上床」 她與生父亂倫3年還變老婆

聯合新聞網／ 綜合報導
20歲少女再見生父後竟發展出亂倫關係，兩人交往3年後竟還共結連理、成為夫妻。 圖擷自太陽報
20歲少女再見生父後竟發展出亂倫關係，兩人交往3年後竟還共結連理、成為夫妻。 圖擷自太陽報

鬼父情節真實上演！美國內布拉斯加州（State of Nebraska）一名少女與生父重逢後，竟對同父異母的妹妹產生嫉妒之情，便與她打賭「看誰先爬上父親的床，跟他發生關係」，最終20歲的少女打敗妹妹、與生父發展成戀人關係，兩人更為共結連理。

根據《太陽報》報導，42歲的崔維斯（Travis Fieldgrove）在年輕時拋棄妻兒離家，直到多年後，他17歲的女兒莎曼莎（Samantha Kershner）才與另組家庭的生父再見，未料兩人互生情愫，最終發生亂倫性關係。

據報導稱，莎曼莎再見到生父與他的新家庭後，內心對同父異母的妹妹產生忌妒，於是與妹妹開始了競爭，兩人挑戰「看誰最快跟父親上床」，20歲的莎曼莎「贏得了比賽」，於2018年9月開始和生父發生不正當關係。

兩人不只發生一次性關係，更讓這段亂倫關係持續下去，兩人交往3年後竟「步入禮堂」，由於莎曼莎從母姓，因此外人始終不清楚兩人真實的父女關係，直到莎曼莎的生母出面揭穿後，兩人的不正當關係才終於攤在陽光下。

一開始，崔威斯對法院否認自己是莎曼莎的生父，但DNA證明文件證實兩人為父女的可能性高達99.999%。在這起特殊案例中，法官宣判兩人「婚姻無效」，且判處莎曼莎22天刑期，崔維斯則被判處最高2年監禁，且法官告誡他出獄後不得再聯繫莎曼莎。

美國 婚姻 DNA

延伸閱讀

男怨政府重測自家土地面積竟「憑空消失20坪」 網一看安慰：很正常啦

4480萬放定存⋯3天後「餘額變0」 銀行鬼打牆：2099年再還妳

抖音掀「張腿曬下體」吸陽氣運動⋯崇尚者稱增強性慾 醫無奈笑了：小心喔

他實測這地5G下載網速快破千Mbps 網驚呼「睡公園也有好位置盯盤了」

相關新聞

少女吃醋找妹妹打賭「看誰先跟爸上床」 她與生父亂倫3年還變老婆

鬼父情節真實上演！美國內布拉斯加州（State of Nebraska）一名少女與生父重逢後，竟對同父異母的妹妹產生嫉妒之情，便與她打賭「看誰先爬上父親的床，跟他發生關係」，最終20歲的少女打敗妹妹、

抖音掀「張腿曬下體」吸陽氣運動⋯崇尚者稱增強性慾 醫無奈笑了：小心喔

多曬日光浴不只可以曬出迷人的古銅色肌膚，更可以幫助人體合成維生素D，提升免疫力、增強鈣質吸收，曬日光浴在歐美國家是相當流行的活動。不過，歐美國家對日光浴的追求不只如此，TikTok在2019年掀起「會

遲到42年的明信片！ 荷蘭64歲老婦終收件「結局超暖心」

衛報報導，一位64歲的荷蘭婦女近日終於收到姐姐寄來的明信片，不過它竟然遲到長達整整42年。

好心未必有好報？臨盆遇熱心外送員開道衝醫院 她2天後尋人驚聞噩耗

好心未必有好報？馬來西亞一名孕婦臨盆在即，陣痛難當，幸在路上遇上一位熱心外送員替她開路，才順利趕到醫院分娩。事後產婦想向該外送員親身道謝，遂在社交平台貼出事發當日的影片尋人，卻收到對方在一宗交通意外中身故的壞消息，令她感到錯愕及悲痛不已。

英老伯家中堆滿垃圾「老鼠睡床墊裡」 清出千瓶尿液與精液

英國在COVID疫情期間，發現有囤積症的家庭變多，不少家戶被通報後，清潔人員趕到現場整理，清掃出不少令人作噁的物品，其中包含裝在瓶子裡的尿液或精液，還有生活在床墊裡的老鼠等。

女狂吞55粒電池 醫生看X光片胃部情況震驚：沒見過這麼多

愛爾蘭1名66歲女子為了自殘，刻意吞下大量AA型及AAA型電池，引起瀰漫性腹痛和厭食而送院。醫生發現她的胃部已因電池重量下壓至恥骨上方，於是為其剖腹取出合共55粒電池。醫生對此亦表示震驚，直指數量之多，已破了他們所知的紀錄，「這個案例是同一時間攝入電池數量最多的一宗」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。