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好心未必有好報？臨盆遇熱心外送員開道衝醫院 她2天後尋人驚聞噩耗

香港01／ 撰文：喬納森
馬來西亞一名產婦趕往醫院時遇到好心外送員幫忙開道，才順利趕到醫院分娩。 示意圖／Ingimage
馬來西亞一名產婦趕往醫院時遇到好心外送員幫忙開道，才順利趕到醫院分娩。 示意圖／Ingimage

好心未必有好報？馬來西亞一名孕婦臨盆在即，陣痛難當，幸在路上遇上一位熱心外送員替她開路，才順利趕到醫院分娩。事後產婦想向該外送員親身道謝，遂在社群平台貼出事發當日的影片尋人，卻收到對方在一宗交通意外中身故的壞消息，令她感到錯愕及悲痛不已。

綜合外媒報導，上月20日，馬來西亞新山市一名臨盆在即的孕婦在車上陣痛難當，正在趕往醫院的路上。可是當時道路擠塞，同樣在路上的33歲外送員魯迪（Rudi Hermawan Sumarno）留意到旁邊車上有孕婦，於是替她的車輛開路，成功護送她到醫院，婦人得以順利生下孩子。

同月24日，產婦在社交平台上傳外送員護送車輛的影片，想透過網路力量尋人，正式向對方道謝，沒料她卻收到噩耗。原來外送員在22日晚上，即護送她的車輛後2天，晚上開車從麻坡市前往昔加末的途中被一輛休旅車迎面撞倒，頭骨爆裂當場重傷死亡。事後警方調查得知，肇事司機酒後駕駛釀成慘劇。

產婦本來一心想親自向外送員致上謝意，形容獲悉對方已身亡的噩耗後，身體不斷發抖，感到相當錯愕及十分難過，「他在20日下午5點幫助過我，我陣痛難忍，是他幫我們開路到醫院」。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 孕婦 外送員

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