英老伯家中堆滿垃圾「老鼠睡床墊裡」 清出千瓶尿液與精液

英國在COVID疫情期間，發現有囤積症的家庭變多，不少家戶被通報後，清潔人員趕到現場整理，清掃出不少令人作噁的物品，其中包含裝在瓶子裡的尿液或精液，還有生活在床墊裡的老鼠等。

根據《鏡報》報導，清潔人員喬治在協助囤積症家戶打掃環境時，有許多令人瞠目結舌的發現。過去在幫些長者或家庭整理時，可能會掃出裝在罐子裡的尿液，但數量最多可能是四五十瓶，清潔隊能做的事，就把他們倒在廁所裡清空瓶子。

但這次他們協助一位長者清理時，發現他的家被各種排泄物及垃圾淹沒，且不同於以往，這次他們清出上千罐的尿液。不僅如此，他們還清出罐子裡裝的是精液的垃圾，喬治表示，這是他們碰過最奇怪的事情。

此外，屋內還充滿老鼠，且老鼠還會將塑膠袋拖進牠們的鼠窩裡，或是牠們已經定居的床墊裡，「打掃囤積症者的家中環境，總是大開眼界」。

根據醫療單位NHS指出，囤積症是指人習慣收藏過多的東西並且無法好好整理這些物品，而有囤積症者，通常不認為這是個問題，或他們的行為已經影響自己生活或他人者而不自知。