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女狂吞55粒電池 醫生看X光片胃部情況震驚：沒見過這麼多

香港01／ 撰文／夏洛特
愛爾蘭1名66歲女子為了自殘，刻意吞下55粒AA型及AAA型電池，引起瀰漫性腹痛和厭食而送院。（「Irish Medical Journal」圖片）
愛爾蘭1名66歲女子為了自殘，刻意吞下55粒AA型及AAA型電池，引起瀰漫性腹痛和厭食而送院。（「Irish Medical Journal」圖片）

愛爾蘭1名66歲女子為了自殘，刻意吞下大量AA型及AAA型電池，引起瀰漫性腹痛和厭食而送院。醫生發現她的胃部已因電池重量下壓至恥骨上方，於是為其剖腹取出合共55粒電池。醫生對此亦表示震驚，直指數量之多，已破了他們所知的紀錄，「這個案例是同一時間攝入電池數量最多的一宗」。

據《愛爾蘭醫學期刊》（Irish Medical Journal）於9月15日發表的報告，該名66歲女子報稱為了自殘，吞下未知數量的AA型及AAA型電池，引起胃脘部劇烈不適被送至愛爾蘭都柏林的聖文森特大學醫院。

急症室醫生為該女子照X光，顯示胃部有大量電池，而透過緊急內窺鏡檢查，發現她沒有氣道受損、食管阻塞或穿孔的迹象，然而電池數量太多，想透過內窺鏡協助取出並不可行。但萬幸的是電池結構完整性未見損壞，因此醫生決定等待電池自然排出。可是，1周後只有5粒AA型電池順利抵達直腸經肛門排出，而大多數電池仍停留在她的胃中。醫生持觀望態度，仍寄望餘下電池能自然排出。

3周後，女子出現瀰漫性腹痛和厭食返回醫院覆診，此其間並無任何電池排出體外。在隨後的掃描中，顯示她的胃部由於電池的重量，已經膨脹下墜至恥骨上方，因此急需通過胃切開術取出電池。外科醫生在女子的胃部切了一個小洞，並從中取出46粒AA型和AAA型電池，另有4粒被擠至直腸的電池則從肛門被鉗出。至此，該女子吞下的電池被悉數取出，共為55粒，目前她亦已順利恢復。

醫生指吞服電池可引起嚴重併發症，如黏膜損傷、穿孔、梗阻。而該女子以吞嚥電池故意自殘的方式實屬罕見，同類型案件較多見於家長疏忽致兒童誤服，而非刻意自殘；再者，較多事例是誤吞較細小的鈕扣電池，吞嚥圓柱形電池在臨床上較少見。而同一時間吞下如此大量的電池更是前所未見，「據我們所知，這個案例是同一時間攝入電池數量最多的一宗」。

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文章授權轉載自《香港01》

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