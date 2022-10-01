好想幫她加油！金髮大姊姊開賓士「狂繞加油島」 後方駕駛笑瘋

開車遇到這情況，拍攝者要怎麼救？近日，一段「美女姊姊想加油」的影片在網路瘋傳，從影片可見，外國一名開著賓士的女子準備自助加油，不料卻碰上「人生最大難題」，她繞了加油島好幾次、瘋狂測試油槍的距離，來回不下4、5次仍無法完成任務。荒唐的舉動也被一旁的駕駛全程記錄，這彷彿「喜劇人生」的影片立刻掀起討論。

日前，國外一名用戶在短片平台TikTok分享「美女姊姊想加油」的影片，從畫面可以看到，一名身穿白色連身裙的金髮大姊姊自駕賓士，準備到自助加油站內加油，沒想到竟就地演出「人生喜劇」。

金髮大姊姊先是拿起油槍準備加油，不料停車的位置太遠，油槍根本碰不到加油孔，只見她先是把油槍放到地上，來回繞了加油島好幾圈，總是喬不到一個正確的位置。金髮大姊姊一下踩步伐算距離，一下確認油槍實際長度，還不小新搞錯加油孔位置，在加油站內來回小碎步奔跑，不斷瞎忙、鬼打牆，就是沒辦法加到油。

後方的駕駛眼睜睜看著「喜劇上演」，完全看不懂金髮大姊姊下一步要做什麼。所幸，一旁的男駕駛看不下去了，好心出聲提醒，讓金髮大姊姊將車開到另一側的加油機台旁，這才讓她成功「餵飽愛車」，後方的駕駛看著這幕，也忍不住拍手叫好。

驚奇的影片立刻引發迴響，至今已累計逾百萬點閱，網友紛紛留言驚呼「這是真的？那她怎麼可以把車開在路上啊」、「故意的吧？」、「簡直就是《豆豆先生》會上演的戲碼」、「她在停車場附近開車會把油用完」，也有人出聲緩頰「我沒辦法取笑她，因為這很可能就是我本人」、「我覺得她很可愛，我想和這樣的人交朋友」、「但她沒有放棄，她跑向車子的模樣很可愛」。