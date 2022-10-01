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驚悚畫面曝光！智利體育場看板「爬滿觀眾」應聲倒下

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驚悚畫面曝光！智利體育場看板「爬滿觀眾」應聲倒下

聯合新聞網／ 綜合報導
智利體育場廣告看板倒塌。圖擷自推特
智利體育場廣告看板倒塌。圖擷自推特

智利足球隊科洛科洛（Colo Colo）9月30日練習時，因球迷爬上觀眾席後方的廣告看板，導致看台屋頂倒塌，意外造成數十人受傷，事發影片也在推特上流傳，只見當時球迷興奮地為球隊加油，看台突然應聲倒塌，嚇壞觀眾，現場尖叫聲不斷。

根據F.M News推特貼文指出，智利科洛科洛（Colo Colo）紀念體育場看台的屋頂在擠滿球迷時倒塌。從影片中可見，觀眾席的觀眾當時相當興奮高舉旗子，為球隊加油，觀眾席後方的看板上也擠滿人群，想不到看板無法支撐過重的重量，應聲倒塌，原先爬上看板的觀眾也墜落，導致數十人受傷。

科洛科洛發布聲明表示，「因為有些球迷並未遵守相關規定，而攀爬上球場觀眾席後方的廣告看板，並在上頭跳動。以至於該建物無法承受重量，而發生今日的倒塌意外」。

科洛科洛也表示，未來將改進必要之處，以保障觀賽球迷安全。官方尚未透露受傷人數，不過已將傷者送往附近醫院，也移除倒塌看台處，避免再發生類似情況。

智利 足球 體育

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