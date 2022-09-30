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「已成癱瘓之犬」做完學習歷程是這種感覺...學長姐都怎麼建立心態

搭訕比較方便！女子自備「聯絡方式印章」 秒蓋對方手上

聯合新聞網／ 綜合報導
女子為了脫單，想出用特製印章搭訕的妙招。圖擷自TikTok
女子為了脫單，想出用特製印章搭訕的妙招。圖擷自TikTok

在經歷一連串情場失利之後，英國一名女子決定主動出擊，特別訂製刻有自己社群帳號的印章，好在夜店搭訕。

據《鏡報》（Mirror）報導，22歲的梅蘭妮（Melany Lloyd）目前單身一年，由於過去認識異性的過程都不太順利，因此她決定要「先發制人」。她花了21英鎊（約727元台幣）訂製印章。這款印章上寫著「我覺得你很帥，如果你也單身，就透過Instagram和Snapchat聯絡我吧！」最後附上自己的社群帳號。

梅蘭妮說，她是在TikTok上看見類似的東西，所以決定自己也要做一個。某次她帶印章去夜店玩，就用這個印章成功搭訕，給多達15個男子蓋章，而且搭訕的對象後續也都有透過社群媒體聯絡她。

她表示周遭朋友覺得這樣認識朋友的方法很有趣，所以都很鼓勵她這麼做。而被搭訕的男子也都覺得這種方法很有趣，甚至有人說這是他遇過最酷的搭訕方式。梅蘭妮說，假設這方法成功，最後真的交到男友，那這樣的過程也會變成很有趣的故事和回憶。

梅蘭妮用印章搭訕的過程在TikTok上爆紅，也引發許多網友留言。有不少網友都說也想特製一個。也有網友說自己2010年就開始帶名片去發，另一名網友則開玩笑說，如果男生不是單身，回家被女友看到印章就跳到黃河也「洗不清」囉。

單身 夜店 Instagram

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