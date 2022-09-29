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影／女蹲馬桶20分鐘 起身見馬桶爬出大蜘蛛「驚聲尖叫」
澳洲女子日前在TikTok分享，自己蹲廁所20分鐘後，起身沖馬桶時被從馬桶座下爬出的大蜘蛛嚇壞，不僅把過程錄下，更不斷表示自己受到創傷。
根據《太陽報》報導，來自澳洲昆士蘭的加布里拉邊蹲廁所邊滑手機度過了20分鐘，沒想到起身沖馬桶時，卻意外爬出一隻黑色大蜘蛛，讓她相當崩潰。
@gabpizzato
Watch till the end 🙃 I have no idea how I’m ever gonna goto the toilet again #spider #australia #fyp♬ original sound - Gabriella Pizzato
加布里拉表示，無法想像跟蜘蛛如此近距離相處20分鐘，且是一隻體積相當大的蜘蛛，只聽見這名受到驚嚇的女子不斷在影片中驚呼：「喔，我的天啊，我剛剛看到牠的腿，跟看到蜘蛛網上的一樣。」
加布里拉更移動鏡頭，蜘蛛的腿逐漸完整出現，且慢慢地爬到馬桶座上，再緩緩地爬到衛生紙捲後方，接著消聲匿跡。
不少網友看了加布里拉分享的影片，留言表示「這挑起了我的恐懼」，但也有人冷靜地說這是罕見的狀況，不用太擔心。
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