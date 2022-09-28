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參加父婚禮與「人夫伴郎」滾床單 23歲甜美網紅自曝難忘一夜

聯合新聞網／ 綜合報導
23歲的甜美網紅斯特拉（Stella Barey）自曝曾與「人夫伴郎」發生一夜情，且對方還是父親的好朋友。圖／取自Instagram@ana1princ3ss
23歲的甜美網紅斯特拉（Stella Barey）自曝曾與「人夫伴郎」發生一夜情，且對方還是父親的好朋友。圖／取自Instagram@ana1princ3ss

婚禮過後竟做出過火行為？日前，美國一名23歲的甜美網紅斯特拉（Stella Barey）自曝脫序行徑，她在參加父親的婚禮時，竟意外與「人夫伴郎」看對眼，兩人還一起度過了難忘的夜晚。斯特拉坦言這段關係有些複雜，因為這位「人夫伴郎」正是父親的好友，且她在4歲時就認識他了。曲折離奇的發展曝光後，立刻引發譁然。

根據《紐約郵報》報導，斯特拉透過抖音短片分享這段驚奇的往事，那日，剛從大學畢業的她去參加父親的婚禮，當時她坐在會場的前排，而伴郎就站在她的面前。斯特拉透露，當時她的目光就鎖定在「人夫伴郎」身上，兩人用眼神進行交流，漸漸沉淪在這「秘密關係」的氛圍中。

據悉，「人夫伴郎」是斯特拉父親的好朋友，為了參加婚禮而特別從瑞典飛到美國的蒙大拿州。「人夫伴郎」目前從事金融相關的工作，而斯特拉早在4歲時就已認識他，只是萬萬沒想到會在她23歲這年與他「天雷勾動地火」。

婚禮結束後兩人聊了很久，「人夫伴郎」更邀請斯特拉去他的Airbnb，兩人共度了一個火熱的夜晚。隔日兩人分別，期間「人夫伴郎」還傳給斯特拉許多曖昧簡訊，還稱自己不想與她分開，「會非常想念斯特拉」。但「人夫伴郎」上了飛機後就像變了個人，自他返回瑞典後，兩人就沒了聯繫。

斯特拉表示，兩人一夜情的關係並未曝露，而父親與「人夫伴郎」仍維持著友誼關係。

美國 網紅 婚禮 人夫 抖音

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