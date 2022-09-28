快訊

台股再破底是蘋果、央行惹禍？ 國安基金操盤手：兇手是它

PLG／戴維斯事件落幕 聯盟認定：保證Q就是本土球員

賀錦麗訪南韓前夕 北韓再度試射彈道飛彈

烏克蘭難民變「最強小三」！英男為她棄妻女私奔 4個月後迎來崩壞結局

聯合新聞網／ 綜合報導
東尼（右）拋棄妻女，選擇與烏克蘭難民索菲亞（左）私奔，最終兩人也沒迎來幸福結局。圖／取自Instagram@sonya_dobrvlsk
東尼（右）拋棄妻女，選擇與烏克蘭難民索菲亞（左）私奔，最終兩人也沒迎來幸福結局。圖／取自Instagram@sonya_dobrvlsk

為了愛情拋家棄子，結局卻令人嗤之以鼻？22歲的烏克蘭難民索菲亞（Sofiia Karkadym）今年被英國一個家庭收留，不料她卻爬上男主人東尼（Tony Garnett）的床，只花了短短10天就與他墜入愛河，東尼甚至為她拋棄家庭。但愛情就像一股龍捲風，兩人私奔才過了4個月就傳來「分手消息」，男方無法忍受索菲亞突如其來的情緒反應，更為之前的作為懊悔不已。

根據《每日郵報》《太陽報》報導，俄烏戰爭爆發後，許多烏克蘭人被迫逃離家園，移動至周邊國家接受庇護，但英國一個4口家庭卻不慎「引狼入室」，烏克蘭難民索菲亞與男主人東尼相處短短10天就深深愛上對方，東尼更為此拋棄在一起10年的妻子洛娜（Lorna）及2位女兒，不顧他人眼光，選擇「為愛啟程」。

本以為兩人將就此過上幸福的生活，不料索菲亞的所作所為卻讓東尼難以忍受。一日，索菲亞喝了幾杯酒後竟控制不住情緒，發了瘋似地拿著刀往牆壁狂砍，東尼無法制止她的行動，無奈只好報警求助。東尼坦言，他知道索菲亞較難掌控自己的情緒，佔有慾也比較強，甚至想干涉他與2位女兒的關係，而他也盡全力給予幫助，也給了索菲亞很多次機會，但顯然兩人真的不合適，東尼無法朝夕與一顆「未爆彈」相處。

東尼受訪時也深感懊悔，他認為自己與索菲亞建立了一段「錯誤的關係」，更對不起陪伴多年的前妻洛娜。儘管事後索菲亞傳了許多封要求復合的訊息，東尼的態度仍然堅決，他強調「我們兩個人百分之百結束了」。

早前《太陽報》曾採訪東尼的前妻洛娜，回憶起那「戲劇性的10天」。洛娜表示，索菲亞來到家裡後就把東尼當成目標，不時穿著低胸上衣、化起妝來吸引他的目光。洛娜至今仍感到荒唐，搞不懂為何東尼與索菲亞才認識不到兩周，就能為她拋棄一切，更讓原本平靜的生活支離破碎。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

東尼（右）拋棄妻女，選擇與烏克蘭難民索菲亞（左）私奔，最終兩人也沒迎來幸福結局。圖／取自Instagram@sonya_dobrvlsk
東尼（右）拋棄妻女，選擇與烏克蘭難民索菲亞（左）私奔，最終兩人也沒迎來幸福結局。圖／取自Instagram@sonya_dobrvlsk

烏克蘭 難民 俄烏戰爭 私奔 英國

延伸閱讀

不信家人已染疫亡⋯天天消毒伴屍18個月 已成「乾黑木乃伊」悚狀曝光

她挖出近65年前舊雜誌 文章教如何「找老公」看了笑翻

親生媽曝懷孕喜訊 她追問才發現「是男友的」氣炸

男拖欠房租又毀房被屋主趕走 原地搭帳篷耍賴不走

相關新聞

烏克蘭難民變「最強小三」！英男為她棄妻女私奔 4個月後迎來崩壞結局

為了愛情拋家棄子，結局卻令人嗤之以鼻？22歲的烏克蘭難民索菲亞（Sofiia Karkadym）今年被英國一個家庭收留，不料她卻爬上男主人東尼（Tony Garnett）的床，只花了短短10天就與他墜入愛河，東尼甚至為她拋棄家庭...

影／為了信仰「持續舉手10年」 苦行僧手臂萎縮發黑堅持不放

印度有一名苦行僧過去十幾年來從未「把手放下」，只為了讓神明注意到自己。

狂！26歲女擁T罩杯太豐滿 搭飛機擠到鄰座男客 被投訴要換位讓她傻眼

胸部罩杯並非愈大愈好，自稱擁有「英國最大胸部」、上圍「cup數」達「32T」的26歲英國模特兒帕克（Leia Parker）近日訴苦，指她乘抬飛機時因上圍太豐滿擠到旁邊男乘客，被投訴後需要換位，被安排坐在廚房前的空中服務員座椅上，事件令她傻眼，直指「很委屈」。事件引來網民熱議，有人認為帕克的遭遇「太可憐了」，也有人認為胸部過大確實會對別人造成困擾。另有網民質疑事件真偽，認為帕克只是博取曝光率。

親生媽曝懷孕喜訊 她追問才發現「是男友的」氣炸

美國一名女子在網路上分享心碎的分手經歷。原本女子發現媽媽懷孕，還很開心自己要當姊姊了，沒想到媽媽腹中的小孩竟是「男友的」！

不信家人已染疫亡⋯天天消毒伴屍18個月 已成「乾黑木乃伊」悚狀曝光

印度一名男子在2021年4月就已因感染Covid-19並引起併發症而身亡，而家人不相信他已經死亡，認為他仍處「昏迷」狀態，因此全家人開始伴屍18個月，直到近日被人發現時，該名男子的遺體已「全身發黑」成木乃伊狀，嚇壞眾人。

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

長途飛行要坐在狹窄的經濟艙中，常會讓不少乘客腰酸背痛。國外一名空姐日前就在TikTok上分享「免費升級頭等艙」的小秘密，讓網友直呼「好想試試看」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。