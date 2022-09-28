烏克蘭難民變「最強小三」！英男為她棄妻女私奔 4個月後迎來崩壞結局

為了愛情拋家棄子，結局卻令人嗤之以鼻？22歲的烏克蘭難民索菲亞（Sofiia Karkadym）今年被英國一個家庭收留，不料她卻爬上男主人東尼（Tony Garnett）的床，只花了短短10天就與他墜入愛河，東尼甚至為她拋棄家庭。但愛情就像一股龍捲風，兩人私奔才過了4個月就傳來「分手消息」，男方無法忍受索菲亞突如其來的情緒反應，更為之前的作為懊悔不已。

根據《每日郵報》、《太陽報》報導，俄烏戰爭爆發後，許多烏克蘭人被迫逃離家園，移動至周邊國家接受庇護，但英國一個4口家庭卻不慎「引狼入室」，烏克蘭難民索菲亞與男主人東尼相處短短10天就深深愛上對方，東尼更為此拋棄在一起10年的妻子洛娜（Lorna）及2位女兒，不顧他人眼光，選擇「為愛啟程」。

本以為兩人將就此過上幸福的生活，不料索菲亞的所作所為卻讓東尼難以忍受。一日，索菲亞喝了幾杯酒後竟控制不住情緒，發了瘋似地拿著刀往牆壁狂砍，東尼無法制止她的行動，無奈只好報警求助。東尼坦言，他知道索菲亞較難掌控自己的情緒，佔有慾也比較強，甚至想干涉他與2位女兒的關係，而他也盡全力給予幫助，也給了索菲亞很多次機會，但顯然兩人真的不合適，東尼無法朝夕與一顆「未爆彈」相處。

東尼受訪時也深感懊悔，他認為自己與索菲亞建立了一段「錯誤的關係」，更對不起陪伴多年的前妻洛娜。儘管事後索菲亞傳了許多封要求復合的訊息，東尼的態度仍然堅決，他強調「我們兩個人百分之百結束了」。

早前《太陽報》曾採訪東尼的前妻洛娜，回憶起那「戲劇性的10天」。洛娜表示，索菲亞來到家裡後就把東尼當成目標，不時穿著低胸上衣、化起妝來吸引他的目光。洛娜至今仍感到荒唐，搞不懂為何東尼與索菲亞才認識不到兩周，就能為她拋棄一切，更讓原本平靜的生活支離破碎。

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