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影／為了信仰「持續舉手10年」 苦行僧手臂萎縮發黑堅持不放

聯合新聞網／ 綜合報導
阿咯拉已經舉手超過十年，導致右手臂萎縮發黑。圖擷自推特
阿咯拉已經舉手超過十年，導致右手臂萎縮發黑。圖擷自推特

印度有一名苦行僧過去十幾年來從未「把手放下」，只為了讓神明注意到自己。

ODDITYCENTRAL報導，阿咯拉（Mahant Radheypuri Juna Akhara）是一名來自印度北方邦阿拉哈巴德市（Allahabad）的僧侶。當地為印度教勝地之一，每年都有許多人到當地參拜。阿咯拉近期接受採訪時表示，他為了記念印度教神明，過去十幾年來一直將右手臂高舉過頭。

他在受訪時表示，因為希望神明能夠注意到他，所以舉起右手以後就再也沒放下過。現在手臂感覺像卡住放不下來，甚至已經沒有感覺了。他在影片中甚至捏自己的手臂證明手臂真的已經無感。

報導指出，要一直舉著手，開始非常困難，不過後來手臂肌肉開始萎縮，因此才會麻木無感，可以一直高舉過頭。當記者詢問阿咯拉打算舉手多久時，他表示自己沒考慮過以後的事，因為他喜歡活在當下，不過他希望餘生都能舉著右手。

阿咯拉在影片中表示自己舉手超過十年，但不確定確切時間。報導指出，網路上2008年就有他舉著右手的照片，因此推算阿咯拉至少舉著右手有14年之久。不過阿咯拉並不是唯一一個想到要舉手記念神明的苦行僧。另一名苦行僧巴拉蒂（Amar Bharati）為了記念濕婆神，截至目前為止已經舉手49年。

印度教的苦行僧（Sadhu）會為了信仰放棄一切世俗生活。不僅如此，他們會用各種行為來記念神明，像是站著睡覺、從不進食或洗澡。

印度教

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