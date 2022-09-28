親生媽曝懷孕喜訊 她追問才發現「是男友的」氣炸

美國一名女子在網路上分享心碎的分手經歷。原本女子發現媽媽懷孕，還很開心自己要當姊姊了，沒想到媽媽腹中的小孩竟是「男友的」！

據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子叫做凡妮莎（Vanessa）。日前她在TikTok上分享，自己現在已經和男友分手，也和媽媽完全斷聯，因為她發現媽媽懷了男友的小孩。

凡妮莎說，自己前陣子到墨西哥旅行，打電話回家關心媽媽時，卻發現媽媽在哭。她不斷追問後，媽媽才坦承自己懷孕了。凡妮莎一開始很高興，因為她從來沒想過自己已經這麼大了還能有弟弟妹妹。她興奮的詢問媽媽有沒有安排產檢、要給寶寶取什麼名字等細節，沒想到媽媽告訴她，「這個孩子是妳男友的」。

凡妮莎心碎地趕回家收拾東西打算搬家，卻發現東西被男友收走了。男友表示，故意把東西收走，是為了爭取機會和凡妮莎再談談。男友不停哀求凡妮莎再給她機會重新開始，還說「寶寶可以讓媽媽照顧」。這樣的反應讓凡妮莎勃然大怒，威脅要報警處理，後來男友才將物品歸還。

她表示，影片上傳之後，有很多女性主動聯繫她，告訴凡妮莎她們也跟她的前男友有染。凡妮莎說自己已經將媽媽和前任都封鎖，並相信他們一定會有報應。許多網友也紛紛留言為她加油打氣，認為凡妮莎非常勇敢。