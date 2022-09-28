親生媽曝懷孕喜訊 她追問才發現「是男友的」氣炸
美國一名女子在網路上分享心碎的分手經歷。原本女子發現媽媽懷孕，還很開心自己要當姊姊了，沒想到媽媽腹中的小孩竟是「男友的」！
據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子叫做凡妮莎（Vanessa）。日前她在TikTok上分享，自己現在已經和男友分手，也和媽媽完全斷聯，因為她發現媽媽懷了男友的小孩。
凡妮莎說，自己前陣子到墨西哥旅行，打電話回家關心媽媽時，卻發現媽媽在哭。她不斷追問後，媽媽才坦承自己懷孕了。凡妮莎一開始很高興，因為她從來沒想過自己已經這麼大了還能有弟弟妹妹。她興奮的詢問媽媽有沒有安排產檢、要給寶寶取什麼名字等細節，沒想到媽媽告訴她，「這個孩子是妳男友的」。
凡妮莎心碎地趕回家收拾東西打算搬家，卻發現東西被男友收走了。男友表示，故意把東西收走，是為了爭取機會和凡妮莎再談談。男友不停哀求凡妮莎再給她機會重新開始，還說「寶寶可以讓媽媽照顧」。這樣的反應讓凡妮莎勃然大怒，威脅要報警處理，後來男友才將物品歸還。
她表示，影片上傳之後，有很多女性主動聯繫她，告訴凡妮莎她們也跟她的前男友有染。凡妮莎說自己已經將媽媽和前任都封鎖，並相信他們一定會有報應。許多網友也紛紛留言為她加油打氣，認為凡妮莎非常勇敢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言