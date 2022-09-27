不信家人已染疫亡⋯天天消毒伴屍18個月 已成「乾黑木乃伊」悚狀曝光

印度一名男子在2021年4月就已因感染Covid-19並引起併發症而身亡，而家人不相信他已經死亡，認為他仍處「昏迷」狀態，因此全家人開始伴屍18個月，直到近日被人發現時，該名男子的遺體已「全身發黑」成木乃伊狀，嚇壞眾人。

根據印度媒體報導，印度北方邦坎普爾（Kanpur）一名35歲男子在2021年4月22日時就因感染Coivd-19並引發併發症而被醫生宣告死亡，然而該男子的妻子「拒絕相信」丈夫已經死亡，堅持認為丈夫僅是昏迷，而將屍體帶回家繼續「照顧」。

為了防止丈夫身體腐壞，妻子每天都會用清潔劑擦拭其身體，進行全身消毒，並且24小時開空調維持溫度，並時常用精油按摩，除此之外，妻子還會準備「聖水」期盼喚醒丈夫。屍體在這樣細心照料下，並沒有屍臭傳出，因此鄰居始終未發現伴屍狀況，直到近日男子任職公司通報「無故曠職」才讓整件事曝光。

23日當地醫療官員接獲投訴後，至男子家中調查，才發現男子已經處於「木乃伊狀」，整家人才結束18個月的伴屍生活。而鄰居在事發後也透露，經常能看見這家人購買「氧氣瓶」說要為男子治療，一家人始終相信男子活著。目前該男子遺體已被政府相關人員取走，並已火化處理。