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想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

聯合新聞網／ 綜合報導
空姐席亞拉分享能夠「免費升等頭等艙」的小撇步。圖擷自TikTok
空姐席亞拉分享能夠「免費升等頭等艙」的小撇步。圖擷自TikTok

長途飛行要坐在狹窄的經濟艙中，常會讓不少乘客腰酸背痛。國外一名空姐日前就在TikTok上分享「免費升級頭等艙」的小秘密，讓網友直呼「好想試試看」！

席亞拉（Cierra Mistt）是一名空姐，同時也是有310萬名粉絲的TikTok網紅。據《鏡報》（Mirror）報導，她常在TikTok上分享一些空服人員才知道的小秘密，近期也在影片中分享搭到便宜班機的小撇步。

@cierra_mistt

travel tips and tricks i’ve learned as a flight attendant (p. 7) 💙✈️

♬ original sound - Cierra Mistt

席亞拉說如果是週二到週四的機票通常會比其他天便宜，因此建議網友如果要訂機票可以安排在這些時間。除此之外她也提到「免費升級座位的方法」。她表示，最簡單的方式就是對機組人員友善一點。有時候要飛長途航班，空服員都會覺得很累，若是有乘客為她們準備星巴克或巧克力，空服員就可以「創造奇蹟」。另外，有時候為了要平衡飛機的重量，空服員也會把其他座位的乘客安排到頭等艙的座位，通常會先安排的乘客就是坐在最後一排的乘客。

不過席亞拉也發出免責聲明，表示這些都只是她自身經驗，不保證有效，也不代表公司立場。有網友就開玩笑說，會不會真的訂了最後一排座位，結果直到下飛機都還坐在原本的位置。也有網友說：「我每次都對空服員超好，但從來沒因此升級過。」

空姐

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