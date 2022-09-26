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7旬婦失蹤...警發現陳屍鐵軌「面目全非」 隔天卻活人現身葬禮
葬禮上突然見到死者「還魂」回家，家屬會有什麼反應？印度近日就發生了離奇事件，1名72歲老婦被認為死於火車事故，家人之後領回屍體下葬並在翌日舉行喪禮，沒想到儀式進行時，老婦突然活生生現身回到家中，讓家人相當震驚。警方獲報後把已埋葬的屍體挖出，再送到醫院檢驗確認死者身份，估計因死者與老婦年齡相仿，穿著打扮及身體特徵相似，導致發生誤認死者事件。
綜合當地媒體報導，印度清奈（Chennai）72歲老婦錢德拉（S Chandra）的丈夫多年前去世，現時與48歲兒子同住，每當心情不好，她都會去離家22公里的寺廟參拜。本月18日，錢德拉如常前往寺廟，但之後沒有回家並失去聯絡，家人尋人不果於是在本月20日報警求助，當晚即收到1名老婦在郊區被火車輾斃消息。
錢德拉兒子隨後到殮房認屍。屍體臉部在事故中被火車輾至潰爛，但由於與錢德拉穿着同款紗麗，身體特徵亦相似，兒子認為那具遺體就是母親。
家人之後接回屍體並於本月21日埋葬了她，沒想到在翌日舉行喪禮時，錢德拉竟然「復活」走到家門口，讓所有人嚇呆。死者「死而復生」歸來在當地引起轟動，警方接報後把已埋葬的屍體挖出，送到醫院檢驗確認死者身份，估計因死者與老婦年齡相仿，穿著打扮及身體特徵相似，導致發生誤認死者事件。
據報，錢德拉因去了周圍寺廟參拜，故晚了一些時候回家，而家人得知真相後，把張貼了的訃聞撤下，並向錢德拉解釋訃聞所為何事。
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文章授權轉載自《香港01》
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