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女喝爛醉隨手買了一間房 一年後脫手「畢生最好的決定」

聯合新聞網／ 綜合報導
英國女子璐娜喝爛醉意外買下競標屋，一路身價翻漲讓她開公司。示意圖。(ingimage)
英國女子璐娜喝爛醉意外買下競標屋，一路身價翻漲讓她開公司。示意圖。(ingimage)

來自英國的40歲女子璐娜透露，自己在某天晚上外出時喝的爛醉時買了一間房，但一覺醒來卻忘記自己做了這件事，男友更為此對他大發脾氣，但她稱這是她做過最好的事。

根據《太陽報》報導，任職於公關公司的璐娜在喝的爛醉那天斷片，完全不記得自己在拍賣會上競標了一間2萬英鎊（約台幣70萬元）的房子，直到男友提醒她，她得到了競標的房子。

璐娜表示，自己那天和朋友去看一間正在拍賣的房子，但她的朋友並不想要，因為那間房的位置不好，但璐娜認為那間房子，可以是一個不錯的投資，隨後她先去參加公司舉辦的派對，並喝個爛醉。

隔天一早回到家時，打電話給房仲並出了價，但之後卻完全沒有記憶，一直到她醒來後，知道自己得標，但男友卻非常生氣，並跟她冷戰。

璐娜表示，儘管這是一個魯莽的決定，但事實證明這次的收購是一個很不錯的投資，她保留這棟房子一年後，利潤翻了一倍，讓她可以在別的地方買房，且又能做其他的房地產投資，在這些利潤當中，她有足夠的資金可以在葡萄牙成立公司。

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