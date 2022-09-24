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競選出奇招？候選人開情色帳號 選民「大膽斗內」就能看性感照

聯合新聞網／ 綜合報導
秘魯候選人加西亞開設帳號，選民只要付費就能閱讀她的參選政見，甚至還有清涼照可看。圖／取自Instagram@tessgarciaoficial
秘魯候選人加西亞開設帳號，選民只要付費就能閱讀她的參選政見，甚至還有清涼照可看。圖／取自Instagram@tessgarciaoficial

看膩了平凡的選舉造勢？秘魯一名女性參選人不走俗套程序，她在成人平台Only Fans設立帳號，熱情地邀情鄉親朋友「大膽斗內」，只要付款就能看到她提出的政策，甚至還能獲得「火辣性感照」，奇特的競選方式立刻成為話題。

根據《每日星報》報導，秘魯將於10月2日舉行選舉，塔拉波特市的女性參選人加西亞（Tess Garcia）為競選出奇招，她在情色網站Only Fans上開立帳號，邀請選民們以每個月20美元（約新台幣635元）的價格為她「斗內」，付費者不僅可以看到她參選的完整政見，還能獲得「超兇」的性感照。

加西亞透過「選民斗內」募集選舉基金，但她並未透露目前實際所得。加西亞也表示，「我已經厭倦了平凡的選舉模式，身為一名企業家，我們應該要進行改變」，儘管她競選的方式相當獨特，但加西亞的幕後團隊都相當正視此次選舉，絕不是以鬧著玩的心情參與選舉。

秘魯

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